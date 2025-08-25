La CHE advierte de posibles crecidas súbitas en barrancos y cauces menores ante los avisos por tormentas de la Aemet

ZARAGOZA 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Hidrográfica del Ebro advierte de la posibilidad de que se produzcan crecidas súbitas importantes de carácter local en barrancos y cauces menores, durante la tarde de este lunes 25 de agosto como consecuencia de las importantes precipitaciones que avanzan los avisos amarillos de la Agencia Estatal de Meteorología.

Así, la Aemet avisa de posibles tormentas y lluvias intensas que pueden dejar hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora en el Pirineo y Prepirineo oriental y en la zona del Sistema Ibérico oriental de la cuenca del Ebro.

Por ello, la CHE intensifica la vigilancia de cauces y barrancos de las zonas sobre aviso de lluvias intensas, que abarca a las provincias de Lérida, Teruel y el interior del norte de Castellón.

Desde el organismo de cuenca se recomienda a los ciudadanos estar atentos a la evolución de los datos meteorológicos e hidrológicos en la Agencia Estatal de Meteorología www.aemet.es y en el SAIH Ebro www.saihebro.com , así como en la web 'www.chebro.es' y en @CH_Ebro. En su caso, siempre seguir las recomendaciones de los Servicios de Protección Civil.