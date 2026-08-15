Chiavette acercará este domingo a Hecho (Huesca) tonos, danzas y pasacalles de la Corona de Aragón

Archivo - Chiavette. - FESTIVAL INTERNACIONAL CAMINO DE SANTIAGO
HECHO (HUESCA), 15 (EUROPA PRESS)
El cuarteto vocal Chiavette, que celebra este año una década sobre los escenarios, acercará este domingo, a las 21.00 horas, a la iglesia parroquial de Hecho (Huesca) un recitan con tonos, danzas, pasacalles, villancicos y cantadas de los territorios de la antigua Corona de Aragón, en el marco del Festival Internacional en el Camino de Santiago.
La propuesta incluye una variada muestra de géneros musicales del Barroco, incipiente y madura, compuestos por músicos, más o menos reconocidos, que desarrollaron su actividad en los territorios de la Corona, han informado desde el Festival.
En concreto, se presentarán obras de músicos como Urbán de Vargas o el cheso Sebastián Alfonso, maestros de Capilla del Pilar de Zaragoza, o de 'El ciego de Daroca', el organista Pablo Bruna.
Asimismo, se estrenará el Villancico a Santa Orosia del compositor catalán Francisco Viñas, maestro de capilla de la Catedral de Jaca; y se presentarán piezas también de Cataluña y Valencia, entre las que destacan las de Joan Cererols, maestro de capilla del monasterio de Montserrat o Joan Cabanilles, organista de la Catedral de Valencia. También estará presente el recopilador y editor de abundante música popular instrumental, Martín y Coll.
Por otro lado, se ha transcrito un manuscrito de la catedral de Guatemala un curioso pasacalle en proporción mayor con violón obligado del famoso compositor de zarzuelas Antonio Literes, nacido en Artá (Mallorca).
El concierto muestra músicas que han permanecido "mudas" por muchos años, otras editadas, que aún no han sido estrenadas ni registradas y, por último, otras que sí que son reconocidas mundialmente, como las danzas del napolitano Bernardo Storace o del calandino Gaspar Sanz.
Con ello, Chiavette pretende divulgar que la Corona de Aragón, como "empresa conquistadora con un gran poderío comercial", propició "un gran desarrollo cívico y cultural" fue cuna y favoreció la proliferación de grandes artistas y músicos.
CHIAVETTE
Chiavette es un cuarteto vocal formado por María Sala y Esmeralda Jiménez --tiples--, Javier Ares --alto-- y Mariano Valdezate --tenor--, centrado en el estudio e interpretación del repertorio poli- fónico del Siglo de oro y primer Barroco español para cuarteto vocal.
Ha actuado en diversos espacios y salas de concierto colaborando con diversas entidades culturales y organizando, junto al Vicerrectorado de la Universidad de Zaragoza, un Ciclo de Polifonía selecta en torno al Renacimiento.
Chiavette ha inaugurado los festivales de Música Antigua de Daroca y Festival de Música Renacentista y Barroca de Vélez Blanco en Almería. Ha participado en importantes programaciones como el Festival Internacional en el Camino de Santiago o Música Coral de Segorbe (Castellón), MÚVER, entre otros.
Ha grabado el CD Recorridos sonoros, registro de un concierto en directo en el Auditorio de Zaragoza, con repertorio profano del Renacimiento, antífonas a doble coro de Tomás Luis de Victoria y villancicos aragoneses del siglo XVII, recuperados del Archivo de Música de las Catedrales de Zaragoza.
Del mismo modo, el grupo ha colaborado en la grabación del disco Música vocal de Valentín Ruiz-Aznar, que rescata gran parte del legado del músico borjano, colaborador de Manuel de Falla.
Han estrenado obras de compositores aragoneses recientes como Fernando Ballarín, Antonio Viñuales y Víctor Rebullida con la cantata dionisiaca '¡Evohé!', algunas de ellas dedicadas al conjunto vocal.