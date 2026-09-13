Choventut Aragonesista fortalece su compromiso político con su Escuela de Verano en Borja

El presidente de CHA, Jorge Pueyo, clausura la Escuela de Verano de Choventut Aragonesista. - CHA.

BORJA (ZARAGOZA), 13 (EUROPA PRESS)

Choventut Aragonesista, la organización juvenil de Chunta Aragonesista, ha celebrado este fin de semana en el Albergue Municipal de Borja una nueva edición de su Escuela de Verano, una actividad formativa destinada a reforzar la organización, la participación política y la reflexión de la realidad de la juventud aragonesa.

Durante tres días, las participantes han podido formarse y debatir sobre los próximos retos de la organización y de la juventud aragonesa, así como sobre la necesidad de que las personas jóvenes ganen voz propia y capacidad de decisión dentro de la política.

La programación comenzó con un taller-debate feminista, acompañado de una representación teatral realizada por Mary Carmen Bozal. El sábado, el Observatorio Privado de Políticas Públicas LGTBI de Aragón impartió una formación sobre políticas públicas y activismo LGTBI, mientras que el domingo la Escuela cerró su programa con un taller sobre aragonesismo impartido por el excoordinador de Choventut, Rafa Rubio, el vicesecretario de Chunta Aragonesista, Alberto Alcaine, y la secretaria de Comunicación de la organización juvenil, Azara Lana.

La clausura ha contado con la presencia del presidente de CHA, Jorge Pueyo; los concejales de Borja Mamen Chamorro y Julio Andía, y la coordinadora nacional de Choventut Aragonesista, Marina Rodríguez.

Rodríguez ha destacado que recuperar esta Escuela supone "volver a contar con un espacio propio para formarnos, organizarnos y pensar colectivamente qué papel queremos jugar como jóvenes en el futuro de Aragón". "La juventud aragonesa tiene que tener voz propia y ocupar también los espacios en los que se toman las decisiones", ha concluido.