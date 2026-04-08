Chueca anuncia cesión de suelo para 400 nuevas viviendas de alquiler en Arcosur y 200 en Parque Venecia

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, visita unas viviendas impulsadas por una cooperativa en el Arrabal - EUROPA PRESS

ZARAGOZA, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha anunciado que cederá suelo al Gobierno de Aragón para construir 400 viviendas en Arcosur y otras 200 en Parque Venecia en régimen de alquiler asequible, y tras salir a licitación podrán concurrir las empresas constructoras y en unos dos años estarían para entrar a vivir.

Estarán orientadas para que los jóvenes de Zaragoza puedan quedarse a vivir en su ciudad y en sus barrios a precios asequibles, ha precisado la alcaldesa, quien ha avanzado que esta cesión se aprobará este jueves por el Gobierno de Zaragoza y forma parte del convenio Más Vivienda suscrito con el Ejecutivo autonómico.

Estos suelos que se cederán están calificados como equipamiento de reserva sin uso, "al no tener uso se lo damos a lo que necesitamos, que son viviendas", ha argumentado.

"Tenemos un plan de trabajo y de colaboración institucional y mientras haya un problema de vivienda seguiremos trabajando para solucionarlo. Esto no acaba aquí y mientras estemos gobernando vamos a seguir solucionando el problema de la vivienda y en colaboración con el Gobierno de Aragón", ha subrayado.

TIPOLOGÍA

En Arcosur, la parcela que se cederá tiene una edificabilidad de 33.500 metros cuadrados y permitirá la construcción de 400 viviendas, en torno a una media de 78 metros cuadrados cada una.

En Parque Venecia la cesión de suelo permitirá levantar 200 viviendas públicas con una edificabilidad de 15.000 metros cuadrados y también una media de cada piso de 78 metros cuadrados.

En rueda de prensa, Chueca ha explicado que se cede suelo de equipamiento que no ha sido utilizado y que desde hace muchos años lleva tiempo sin uso para hacer vivienda pública y ponerla al servicio de los ciudadanos. "Consolidamos una estrategia que ya está en marcha y que, sin duda, es de éxito, porque nos permite llegar a todos los distritos de Zaragoza para que todos los vecinos puedan quedarse a vivir en sus barrios, en sus distritos y en las calles en las que crecieron y nacieron".

Con el plan Mas Viviendas con el Gobierno de Aragón, firmado hace dos años, el Ayuntamiento de Zaragoza pone a disposición los suelos que cede al Ejecutivo autonómico para que después de licitarlo se pueda seguir impulsando la construcción.

En total son 2.740 viviendas que tendrán un precio de alquiler entre 300 y 500 euros al mes y los adjudicatarios gestionan el alquiler por 75 años y luego los inmuebles vuelven al Gobierno de Aragón dado el carácter demanial de los suelos que la administración dispone de forma gratuita para garantizar la viabilidad de la operación y facilitar precios asequibles a los inquilinos, que en un 80 por ciento son jóvenes de 18 a 39 años.

Hasta la fecha están en construcción o se han lanzado los pliegos para un primer lote de 608 viviendas en Actur y Valdespartera, otras 640 en Miralbueno y Rosales del Canal, 496 en el Picarral y avenida de Cataluña, y 440 más en Parque Goya. A estas se suman las 600 de Arcosur y Parque Venecia.

Otra línea de actuación es la captación de fondos europeos que ha permitido lanzar 11 promociones en colaboración público-privada para 384 pisos. Todos se entregarán este 2026 y están entre el 50 y el 90% de ejecución, serán energéticamente eficientes y se localizan en San José --58 viviendas--, Las Fuentes --112--, Valdefierro --191-- y Arrabal --23--. La fórmula elegida es la colaboración público-privada mediante el derecho de superficie durante 50 años, prorrogable a 75 años aquellas destinadas a la VPA de conformidad con la normativa vigente que regula los programas de ayuda en materia de rehabilitación residencial y vivienda social.

La tercera línea que ha citado Chueca es el Plan Especial de Vivienda en Zamoray-Pignatelli, con 125 nuevas viviendas en el Casco Histórico. De todas ellas, 26 pisos ya están en construcción; otros 20 se obtendrán mediante rehabilitación de edificios sin uso, como es el caso de Pignatelli 43, Pignatelli 67 y Agustina de Aragón 6; y otras 79 viviendas se levantarán en distintos solares.

Todos estos proyectos los impulsa Zaragoza Vivienda, que asume el diseño, la inversión y la búsqueda de financiación mediante ayudas de otras administraciones. La estimación es invertir un total de 29.130.065,2 euros, a través de fondos propios municipales, si bien se buscará financiación a través de fondos europeos o estatales.

La cuarta línea es la que lleva a cabo Zaragoza Vivienda promoviendo diferentes fórmulas para aumentar el parque público edificatorio de alquiler asequible o social. Se han lanzado 32 viviendas de carácter social comunitario en Torrero, distintas operaciones para construir con fondos europeos 13 viviendas en El Arrabal, a punto de terminar y en este mismo distrito se hizo una permuta para otras 18 viviendas de una cooperativa.

A todo esto se suman las 37 proyectadas en Miguel Servet procedentes del convenio por los terrenos de Jesús y María, las 27 compradas en Oliver a un banco, o 18 promovidas más en Valdefierro y en la que se está estudiando su adjudicación mediante la fórmula de alquiler con opción a compra.

"Estoy muy orgullosa --ha enfatizado-- de constatar que el trabajo que estamos impulsando desde el Ayuntamiento, a través de la sociedad Zaragoza Vivienda, nos permite solucionar problemas reales a los ciudadanos y avanzar en la estrategia de vivienda pública más ambiciosa que se ha cometido nunca en la ciudad de Zaragoza".

La alcaldesa ha expuesto todos estos datos durante una visita a una promoción de VPA en cesión de uso, mediante el formato de cooperativa, de 23 viviendas en la calle del Camino de Torrecillas, esquina con la calle de La Azucarera, en El Arrabal.

Estas obras han superado el 95 por ciento de su ejecución y se prevé que en junio de este año puedan entrar a vivir sus residentes. Estas 23 viviendas forman parte de las 384 de alquiler asequible que el Ayuntamiento de Zaragoza va a poner antes de final de 2026 en el mercado inmobiliario gracias a los Fondos Europeos Next Generation y cuyo programa completo que supone una inversión total en la ciudad de 56,3 millones, ha recordado la alcaldesa.

Este proyecto el único que se desarrolla mediante un formato de cooperativa, unas VPA en cesión de uso por 75 años. Son 23 viviendas con terraza, además de garaje y trastero, que en un 28,53 por ciento se financian con fondos europeos y que cuentan con una subvención de 841.653 euros y que ha construido la empresa Obras Especiales. El 71,47% restante del coste, 2.108.031,72 euros, corre a cargo de Torrecillas Azucarera Sociedad Cooperativa Aragonesa, que explota la concesión.

Es un edificio de cinco plantas, bajo y sótano, y la superficie de los pisos oscila entre los 48,75 y 80,90 metros cuadrados. De la primera a la cuarta planta habrá cinco viviendas por altura; y en la quinta planta habrá otras 3 viviendas.

El precio máximo al que se pueden alquilar es de 4 euros por metro cuadrado, al ser viviendas en cesión de uso, cuya cuota máxima mensual a abonar por los futuros inquilinos oscila entre los 341 y 566 euros.

Chueca ha comparado esta gestión en vivienda frente a las "políticas vacías del Gobierno de España" que lleva muchos años prometiendo vivienda pública para todo el país porque "Pedro Sánchez prometió miles y miles de viviendas y a Zaragoza nos ha llegado cero" porque ni siquiera están planificadas, ha precisado.

"No solo no son capaces de hacer lo que dicen que van a hacer, sino que además lo último que hemos visto del Gobierno de España es un desprecio absoluto hacia los zaragozanos porque frente a Cataluña, que le ha cedido suelo a través de la Sareb para construir 13.000 viviendas, a nosotros nos ha intentado no ceder, sino vender suelos de pastoreo, lo cual es un agravio comparativo y un insulto a todos los zaragozanos", ha criticado.