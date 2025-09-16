Chueca anuncia que el PP se abstendrá en la propuesta de ZeC de nombrar Hijo Predilecto de Zaragoza a la Casa Palestina

ZARAGOZA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha avanzado que el PP se abstendrá en la votación en el pleno municipal sobre la propuesta del grupo municipal de ZeC de nombrar Hijo Predilecto de la Ciudad a la Casa Palestina de Aragón en representación del pueblo palestino durante el acto institucional de las fiestas del Pilar.

"Sí, esa va a ser nuestra posición. Vamos a permitir que salga adelante la propuesta de todos los grupos municipales, pero no la podemos apoyar, porque me parece que no es el lugar adecuado para traer el debate en un momento en el que se tendría que plantear una propuesta que sea de reconocimiento a quien ha aportado algo a la ciudad de Zaragoza y evitar que se utilice para la polarización y la división", ha argumentado.

En rueda de prensa durante la presentación de las fiestas del Pilar, Chueca ha recordado que el acto institucional como es el de los Hijos Predilectos y Adoptivos y la entrega de la Medalla de Oro de la Ciudad es para "reconocer a los zaragozanos o personas que viven en Zaragoza y por eso hijos adoptivos o entidades locales por la aportación que han hecho a la ciudad de Zaragoza".

"Me parece --ha insistido, que no es el acto adecuado para hacer política ni para dividir porque hay otros entornos, otros espacios, como los plenos donde presentamos mociones y cada grupo político puede plantear sus distintas posiciones".

Natalia Chueca ha comentado que el acto institucional de inicio de las fiestas del Pilar "es el momento en el que hay que buscar el mayor consenso posible" y de hecho está el "respeto institucional de intentar que sean propuestas que puedan apoyar también el resto de grupos y, por lo tanto, que nadie se vea vetado". Por ello, ha estimado que "en estos momentos puede ser vista como un acto más político que simplemente un acto institucional".

"NO BUSCO POLARIZAR"

Tras recordar que es la alcaldesa de "todos los zaragozanos" ha dejado claro que no comparte la propuesta de ZeC, pero "no me van a encontrar buscando polarización y división entre los zaragozanos", sino que es partidaria del "respeto institucional y a todos los zaragozanos".

"Por lo tanto, no votaré en contra de esta propuesta, permitiré que suceda sin perjuicio de decirle que estoy totalmente en contra de que se haya utilizado para un acto institucional pudiendo llevar un planteamiento político en otro momento", ha remachado.

A colación, ha querido dejar claro que está "totalmente en contra de la violencia y la violencia que se utilizó el pasado domingo para parar la Vuelta Ciclista, pero también la violencia de asesinatos a civiles en Gaza y también la violencia de asesinatos a civiles en Ucrania o asesinatos a civiles en Venezuela que estamos viendo o también la violencia que hubo a civiles españoles y que lamentablemente no está siendo condenada por Bildu o por los socios del Gobierno de España".

"Soy la alcaldesa de todos los zaragozanos y no me van a encontrar con vetos y censuras a diferencia de Pedro Sánchez --presidente del Gobierno de España-- que no representa a todos los españoles, ni quiere representarlos y usa la guerra entre Israel y Palestina para sus cálculos políticos y como cortina de humo para evitar que se hable de la corrupción y de todos los casos judiciales que acechan a su entorno familiar", ha comparado.

"COMPLICADO"

Preguntada por las declaraciones del alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, quien no reconoce que este conflicto sea un genocidio, Chueca ha dicho que es un conflicto internacional, "muy complicado, que lleva muchos años sin resolverse y que, sin duda, no me puedo quedar al margen ni puedo defender lo que está sucediendo en Gaza".

Ha opinado que es una guerra "muy cruel" donde la banda terrorista Hamás "se está camuflando entre los civiles y por lo tanto está perjudicando a la población civil de Palestina". "Esa es la realidad y no podemos mirar para otro lado, pero tampoco es una cuestión que podamos resolver desde el Ayuntamiento de Zaragoza", ha concluido.