Chueca asegura que los nuevos espacios seguros unisex "están funcionando fenomenal"

ZARAGOZA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha asegurado que los nuevos espacios seguros unisex, que han sustituido estas Fiestas del Pilar los tradicionales Puntos Violeta, "están funcionando fenomenal" y que la ampliación de sus servicios está siendo "muy aplaudida" por los usuarios.

En declaraciones a los medios de comunicación durante una visita a Río y Juego, la alcaldesa ha destacado que ahora estos espacios, que se centraban en la atención a víctimas de agresiones sexistas, "pueden atender todo tipo de cuestiones que puedan afectar a la seguridad", como la prevención contra la drogadicción, y que tanto mujeres como adolescentes "se están acercando".

Sobre la manifestación celebrada este martes en Zaragoza en contra de este cambio de denominación, Chueca ha insistido en que lo importante no son "los nombres", sino "el servicio y los resultados". "Si además de informar a las mujeres que puedan tener un problema de violencia sexual, se les puede informar también de un problema de prevención contra las adicciones o cualquier otra cuestión que pueda afectar a su seguridad, estamos dando un servicio más amplio", ha zanjado.

Por tanto, ha emplazado a "dejarnos de banderas, nombres y colores" y centrarse en el servicio que se presta, que es "lo importante".

Preguntada por las críticas de algunos colectivos, que alertan de la posibilidad de que las víctimas coincidan con sus agresores en estos espacios seguros, Natalia Chueca ha afirmado: "Yo creo que los agresores no van a un punto seguro. En todo caso, lo que puede pasarle es que sea detenido por la Policía, pero no que coincida pidiendo información en un punto seguro, me parece un poco extraño".

En este sentido, ha recalcado que las trabajadoras sociales que atienden estos espacios unisex son "las mismas que había anteriormente" especializadas en la atención a las mujeres víctimas de violencia sexual.