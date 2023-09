Chueca cree que "no hay motivos" para que el comité del autobús urbano convoque paros en las fiestas del Pilar

ZARAGOZA, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha señalado que el comité de empresa del autobús urbano "no tiene ningún motivo objetivo" para convocar paros parciales en las fiestas del Pilar, ya que desde el Consistorio están "avanzando más en la revisión de los cuadros de marcha de lo que se ha hecho en los últimos ocho años, desde que lo empezaron a pedir con el gobierno de ZeC".

Esta propuesta de paros parciales está aprobada por el comité de empresa de la concesionaria, Avanza Zaragoza, y se tiene que aprobar por los trabajadores en un referéndum, que tendrá lugar el próximo 5 de octubre. En caso de que así sucediera, comenzarían el día 7 de octubre, con motivo de las fiestas del Pilar, y se extenderían hasta final de mes.

Una de las cuestiones que plantean para justificar los paros es la ejecución inmediata de los cuadros de marcha ya que, a juicio del comité, el Ayuntamiento "no cumple" el acuerdo firmado el pasado 11 de julio entre trabajadores y Avanza en el Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje (SAMA).

Natalia Chueca ha anunciado que la consejera municipal de Movilidad, Tatiana Gaudés, "está manteniendo conversaciones para entender cuáles son los problemas" y, de esta manera, "ver si hay algo que se puede hacer desde el Ayuntamiento". Además, ha recordado que el convenio firmado hace unos meses "mejoraba sustancialmente las condiciones salariales" por lo que "existen pocos motivos que justifiquen esos paros".

La alcaldesa ha abundado en que estudia la disponibilidad de autobuses "para poder prestar el servicio en esas condiciones o si se necesita un tiempo de cambio", pero "no es motivo suficiente para paralizar" la ciudad en sus fiestas patronales porque "Zaragoza tiene que dar la mejor imagen de sí misma", ha opinado.

PRÓRROGA DE CONVENIO

Chueca también se ha pronunciado sobre la prórroga del convenio del contrato del autobús urbano ante la solicitud, por parte del grupo municipal del PSOE, de crear una comisión de investigación. "No hay nada posible de judicializar, porque no hay nada ilegal", ha argumentado, y ha añadido que el expediente "está perfectamente justificado y armado" por los servicios jurídicos municipales, la Intervención y por el servicio de Movilidad.

Asimismo, ha explicado que el motivo de esta prórroga, que se extiende hasta el año 2027, es porque el nuevo contrato "ha sufrido algunos retrasos" ya que la movilidad "sufrió un estancamiento debido a la pandemia", y "no podíamos poner en riesgo ni paralizar la electrificación de las flotas de autobuses".

Chueca ha reconocido que si no hubieran llevado a cabo esa prórroga, "no se hubiesen podido comprar los 68 autobuses eléctricos adquiridos previamente" y, además, "se estaban poniendo en juego los 40 vehículos que ha concedido el Mitma a través de la convocatoria de fondos europeos" porque "si no teníamos un concesionario durante un periodo de tiempo mientras se encargan y llegan los buses, es imposible acometer los plazos que marca esa subvención".

Por todos estos motivos, Chueca ha alegado que esta decisión "es lo mejor para la ciudad y es perfectamente legal, está contemplada en los pliegos", y el grupo municipal socialista "intenta buscar un problema donde no lo hay". Ha concluido subrayando que, si no querían que hubiese posibilidad de prórroga, "podían haber hecho un contrato sin ésta" puesto que "fue el PSOE quien lo redactó en 2013".