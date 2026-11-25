Colocación de la pancarta del 25N en el balcón del Ayuntamiento de Zaragoza - MIGUEL GRACIA

ZARAGOZA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha subrayado que desde que gobierna el PP el Ayuntamiento se ha doblado la partida de igualdad y se han incrementado las acciones y las políticas para que las mujeres de la ciudad se sientan más protegidas, pero no ha sucedido los mismo con el Gobierno de España, presidido por Pedro Sánchez, en referencia a las pulseras 'fake' antimaltrato.

Chueca ha comentado que durante estos años Sánchez ha alzado la voz en defensa de las mujeres, pero cuando ha tenido la oportunidad de demostrar con realidades cómo se defendía a las mujeres y sobre todo a las más vulnerables, que son las mujeres maltratadas "ha hecho todo lo contrario".

Se ha referido a la aprobación de la denominada Ley del solo sí es sí, que "desprotege" a las mujeres porque reduce las condenas de los agresores y hasta la fecha se contabilizan 1.233 reducciones de condenas y 123 excarcelaciones de maltratadores y violadores, que "gracias a esa política fallida de Pedro Sánchez, esas mujeres ahora mismo tienen miedo en lugar de sentirse más protegidas".

También ha citado que el Ministerio de Igualdad adquirió pulseras antimaltrato que "no funcionaban, que sabían que no funcionaban, lo reconocía la ministra, pero lejos de avisar para que las mujeres no sufriesen riesgos lo callaron para evitar que se supiese y dejaron a muchas mujeres desprotegidas porque sus pulseras antimaltratadores no funcionaban".

Al respecto, ha apuntado que, desde hace unas semanas, la Fiscalía europea está investigando al Ministerio de Igualdad porque "hay dinero de fondos europeos para proteger a las mujeres maltratadas que no han llegado a su fin".

Chueca ha realizado estas declaraciones tras colocar, junto al resto de grupos municipales --aunque Vox y ZeC han avisado de que llegaban tarde--, la pancarta en el balcón del Ayuntamiento de Zaragoza con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

REALIDADES

La alcaldesa ha indicado que hay que seguir poniendo la pancarta y concienciando porque "todavía la violencia contra la mujer sigue siendo una lacra en la sociedad". Este año en España 47 mujeres han fallecido y dos de ellas en Aragón, una en Zaragoza, de manos de sus parejas.

"En un día como hoy es muy importante alzar la voz pero sobre todo lo que esperan las mujeres maltratadas es hechos, no tanto pancartas y voces y proclamas, sino realidades", ha diferenciado Chueca para abundar en que se necesitan "hechos y políticas que realmente las protejan, no que digan una cosa y hagan justamente lo contrario, que es dejarlas desprotegidas, como se ha visto que ha hecho el Partido Socialista durante estos años de gobierno".

Entre las medidas aplicadas por el Gobierno de Zaragoza, Chueca ha citado que se han incorporado más pisos para acoger a las mujeres que muchas veces junto con sus hijos tienen que salir de sus hogares para evitar el maltrato. Asimismo, se han incrementado las ayudas económicas para las que dan el paso de irse del hogar y abandonar al maltratador.

VIOGÉN

La alcaldesa ha mostrado especial orgullo de la incorporación de la nueva unidad Égida de la Policía Local al sistema VioGén, creado en 2007, pero que hasta ahora no se había incorporado Zaragoza.

"Ningún gobierno anterior en la ciudad, cuando estaba el PSOE o Zaragoza en Común no dieron ningún paso para que la Policía Local también colaborase y protegiese a las mujeres. Ha sido también con realidades el Partido Popular quien ha dado ese paso con determinación cuando lo inició el alcalde Azcón y lo hemos culminado ya este año", ha relatado.

Será a principios de 2027, cuando ya culminada toda la formación a lo largo del mes de diciembre, empezarán a trabajar esos agentes con la Policía Nacional y "es muy buena noticia para las mujeres de Zaragoza que se van a sentir más protegidas que nunca".

SUBVENCIONES

Por otro lado, la regidora ha explicado que la exclusión de la Federación de Asociaciones de Barrio de Zaragoza (FABZ) de las ayudas municipales contra la violencia machista obedece a que se aplican criterios "objetivos, que son en concurrencia competitiva en lugar de subvención directa".

La FABZ no tiene como objetivo principal trabajar con personas vulnerables como sí hacen otras organizaciones y que cumplen con esos requisitos y van a hacer esa labor.

Chueca ha reiterado que este cambio de las bases radica en que "en vez de ser una subvención directa es en concurrencia competitiva, que es lo que pide, además, la Intervención" y ha argumentado que ese criterio se aplica con muchas subvenciones que históricamente eran subvenciones directas, pero ahora tienen que ir en concurrencia competitiva con unos criterios "objetivos" para que todas las entidades que cumplan esos objetivos puedan competir en igualdad de condiciones, ha zanjado.