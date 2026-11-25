ZARAGOZA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza, Lola Ranera, ha criticado que el PP, "de la mano de Vox, "ha asumido" los postulados de aquellos que "niegan" la violencia machista y ha reclamado recuperar el compromiso de la ciudad con la igualdad.

Con motivo de la conmemoración del 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, Ranera ha enumerado algunas de las decisiones del PP ante este "retroceso" en las políticas municipales de igualdad.

Entre ellas, ha señalado que desde hace siete años no se aprueba ninguna declaración institucional contra la violencia de género, se han eliminado los Puntos Violeta, que se han sustituido por los Puntos Seguros, se ha "roto" el compromiso con el Pacto de Estado y Zaragoza ha sido la última ciudad en adherirse al sistema VioGén.

Asimismo, ha criticado la "falta de apoyo" del PP a las entidades que trabajan por la igualdad, poniendo como ejemplo que la FABZ se haya quedado sin ayudas para desarrollar iniciativas de promoción y sensibilización en favor de las mujeres.

Ante esta situación, Ranera ha hecho un llamamiento a la movilización, a la fuerza de las mujeres y a la participación el próximo 29 de noviembre, como respuesta a las políticas del Partido Popular y al "negacionismo" de Vox. "Ahora, más que nunca, las mujeres tenemos que demostrar nuestra fuerza este 29 de noviembre, saliendo a votar", ha reclamado.

AVANZAR

Ranera ha insistido en que es necesario seguir defendiendo los derechos conquistados y recuperar el papel de Zaragoza como referente en igualdad. "Zaragoza tiene que ser una ciudad que siga avanzando, que crea en las mujeres y que acabe con esta auténtica lacra social que es la violencia de género y la violencia machista", ha concluido.

Ha recordado que Zaragoza, durante muchos años, ha sido un ejemplo de ciudad pionera en el reconocimiento y la defensa de los derechos de las mujeres. Ha reivindicado el legado de los primeros ayuntamientos democráticos, con iniciativas como la puesta en marcha de la Casa de la Mujer y otras políticas destinadas a avanzar en igualdad.

Sin embargo, Ranera ha advertido de que Zaragoza está viviendo "pasos atrás absolutamente alarmantes" en los últimos años, especialmente desde que el Partido Popular gobierna el Ayuntamiento "de la mano de Vox". En este sentido, ha elertado de que el Gobierno municipal "ha comprado absolutamente todos los postulados de Vox", también los negacionistas de la violencia de género y de la violencia machista.

"Hay que seguir defendiendo a las mujeres y seguir en la lucha contra la violencia de género. A las mujeres no se las puede seguir matando por el hecho de ser mujeres", ha concluido.