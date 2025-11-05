Chueca (FEMP): El PP no acepta el texto del PSOE contra la violencia de género porque "no se puede blanquear su gestión"

ZARAGOZA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Natalia Chueca, ha explicado que el Partido Popular no ha apoyado la propuesta del PSOE en contra de la violencia de género porque al no estar de acuerdo debido a que "no se puede blanquear una gestión que no está bien" y porque lo que está en riesgo es la vida de las mujeres maltratadas.

La también alcaldesa de Zaragoza ha estimado que "hay tiempo" para seguir hablando e intentar llegar a un acuerdo pero ha instado a que todos los grupos "tienen que ser responsables". "No puede exigirse solamente la responsabilidad a los de enfrente cuando la responsabilidad es de tu partido, entonces mirar para otro lado y no decir nada".

Ha informado de que la Junta de Gobierno de la FEMP será a finales de este mes y, por tanto, hay tiempo para hablar, e intentar trabajar en un texto en el que se pueda llegar a un acuerdo, "si es que tenemos que llegar a un acuerdo", ha matizado para lamentar que el PSOE "no quiere hacer autocrítica".

En este sentido, ha incidido en que "no puede ser que cuando e hace una declaración institucional contra la violencia de género no se mencione que ha habido un fallo, tan grave, como el de las pulseras antimaltrato y que la Fiscalía haya estado durante ocho meses sin información, sin saber si se estaban cumpliendo las órdenes de alejamiento por los maltratadores". A su parecer, "lo peor de todo, es que el Ministerio de Igualdad, la ministra y su equipo lo conocían y no han hecho nada, lo han ocultado".

Por ello, en un asunto "tan serio" como este ha instado a hacer "autocrítica" al argumentar que cuando uno gobierna y se equivoca hay que ponerlo de manifiesto y decirlo, "no solamente criticar lo que hacen otros, pero no criticar lo que hacen uno mismo cuando está gobernando o su propio partido".

En declaraciones a los medios de comunicación, Chueca ha considerado que el Gobierno de España, en concreto el Ministerio de Igualdad, "ha hecho una mala praxis" y cuando la Junta de Gobierno de la FEMP será a finales de mes "saca un comunicado el PSOE diciendo que el PP rompe el consenso".

"El romper el consenso para ellos --el PSOE-- es que no se ceda al texto que ellos quieren imponer y en cuanto no se está de acuerdo en lo que quieren imponer, dicen que rompemos consensos", ha criticado.

Chueca le ha dicho al PSOE que el consenso es "ceder" las dos partes, "no callar a la otra parte, que es lo que pretende hacer el Partido Socialista en la Junta de Gobierno de la FEM", ha zanjado.