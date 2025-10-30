Chueca recrimina a PSOE y ZeC por no apoyar una moción para ampliar el servicio de cercanías Zaragoza-Huesca

ZARAGOZA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha calificado de "increíble" que ZeC y, en especial, el PSOE se posicionen en contra de una moción que pide mejorar el servicio de cercanía entre Zaragoza y Huesca "diciendo que no se necesita mejorar la conexión" entre ambas ciudades. Ha lamentado que ambos grupos "justifiquen que no es necesario porque no hay estudios que lo digan cuando solo hay 7 trenes diarios y la moción defiende aumentar un servicio de movilidad".

A su parecer, este caso "ejemplifica la dificultad de la izquierda porque no están para defender los intereses de Zaragoza, sino respaldar lo que diga Alegría que, a su vez, está para defender los intereses de Sánchez".

Ha comparado este trato a Zaragoza y Aragón mientras el Gobierno de España "da inversiones milmillonarias a Cataluña y País Vasco fomentando una brecha entre regiones". Ha indicado que el BOE de este jueves ha publicado el destino de 18 millones de euros al Ayuntamiento de Barcelona para fomentar la cultura y "es solo un ejemplo de lo que hacen".

"Como pueden venir y no levantar la voz en nombre de Zaragoza en lugar de pensar en el sillón. Deberían defender los intereses de los zaragozanos, pero dicen que da igual porque no hay estudio que avale la necesidad de un cercanías entre Zaragoza y Huesca. Hay algún estudio que avale que Barcelona necesita 18 millones", se ha preguntado. "Sigan así y los zaragozanos les pondrán en su sitio", ha apostillado Chueca.

MOCIÓN

La alcaldesa ha tomado la palabra tras la votación en pleno del Ayuntamiento de Zaragoza de una moción de Vox, que ha apoyado el PP tras introducir dos enmiendas transaccionales, en la que se insta al Gobierno de la ciudad a que solicite al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible información pormenorizada sobre el estudio contratado con IDOM de "la remodelación de la Red Arterial Ferroviaria de Zaragoza y su adaptación a las circulaciones de la línea Zaragoza-Canfranc-Pau" y sus implicaciones para la ciudad.

Otro apartado recoge reiterar el acuerdo mayoritario aprobado en el Pleno del día 1 de julio de 2022 en sus propios términos: "Solicitar al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y a la Consejería de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda del Gobierno de Aragón la confección de un estudio de viabilidad de un proyecto de tren-tram o tren cercanías Huesca-Zaragoza, en el marco del Acuerdo de colaboración de fecha 21 de marzo con el Ayuntamiento de Huesca para la promoción de actividades de especial interés turístico y cultural".

Asimismo, se han aceptado dos enmiendas transaccionales del PP. En una de ellas se insta al Gobierno de España a hacer público el informe de viabilidad elaborado por el Ministerio de Transportes y la empresa INECO relativo a la ampliación del servicio de cercanías Zaragoza-Huesca, incluyendo los datos, hipótesis y criterios empleados.

En la otra se pide reprobar a los ministros de Transportes, Óscar Puente; y la de Educación, FP y Deportes, Pilar Alegría, porque "ningunean a Aragón". En el texto se ha añadido la crítica a la actitud del grupo municipal del PSOE porque "una vez más ha interpuesto los intereses del partido a los de los ciudadanos de Zaragoza y Aragón".

DEBATE

El portavoz el grupo municipal de Vox, Julio Calvo, ha explicado que el contrato formalizado el 6 de junio de 2024, con la empresa IDOM tenía un plazo de entrega de 14 meses para ser gestionado por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible por lo que "ya debería estar entregado desde el día 6 de agosto".

Han transcurrido casi tres meses desde entonces y es un estudio que contempla varias cuestiones que para Vox son "extraordinariamente importantes para Zaragoza". Estudiaba, entre otras cosas, la posible ampliación del túnel de Goya y Tenor Fleta; el estudio especial, decía, del tramo de Delicias y Cabañas de Ebro, algo que "hace sospechar que posiblemente por parte del Ministerio se estuviera estudiando o planteando la ampliación de la red de cercanías que iría desde Casetas ampliarla hasta Cabañas de Ebro", ha observado.

Calvo ha abundado en que este estudio es de "enorme interés" para Zaragoza y se ha mostrado sorprendido porque se desconoce si por parte del Ayuntamiento ya se ha solicitado información al Ministerio de Transportes o si no se ha solicitado.

Asimismo, ha comparado las cercanías en otras autonomías y todas superan en kilómetros a Aragón. Solo está la que une el barrio rural de Casetas con la localidad de Utebo.

El portavoz adjunto del PSOE, Alfonso Gómez Gámez ha lamentado que se haya criticado "sin infundios" al PSOE, a la portavoz Lola Ranera y a él mismo. "No me cesaron --ha aclarado-- como portavoz adjunto, lo pedí y lo dije en un comunicado, pero no se enteraron porque preparaban un akelarre previo a mi incineración en un funeral moderno". "Se vio que no había recorrido y no había acción punible ni legal ni ética y he recuperado mi cargo. Estoy muy satisfecho y no tengo nada que decir, no como Mazón que lleva tiempo mintiendo por la dana". También les ha preguntado irónico por las conversaciones entre el PP y Puigdemont.

Sobre la moción ha dicho que las principales conexiones las ha hecho un gobierno socialista, al igual que el corredor ferroviario y el eje Mediterráneo Cantábrico. "Los únicos que invierten en Aragón son los gobiernos socialistas porque el PP no hace nada". Ha indicado que tiene que ser el Gobierno de Aragón el que presente informes al Ministerio de Transportes.

ESTRATÉGICO

La consejera municipal de Educación y Cultura, Sara Fernández, le ha dicho a Gómez Gámez que parece que "no le ha gustado la defensa que le ha hecho Ranera y por eso ha intervenido" para añadir que el resto de grupos están en su derecho de preguntar.

Del corredor Zaragoza-Huesca ha dicho que es estratégico para Aragón porque atraviesa 66 kilómetros con creciente actividad industrial tecnológica y agroalimentaria. La A-23 es más que evidente que más de 1.400 a Zaragoza y unas 1.600 en recorrido inverso y el cercanías es una "obligación de servicio que tiene el Gobierno de España y los oscenses llevan décadas demandando".

La movilidad colectiva intermodal es lo que necesita Aragón ha enfatizado la portavoz del grupo municipal de ZeC, Elena Tomás, pero ha reclamado que no solo sea por carretera como se ha hecho hasta ahora porque "hay que descargar de tráfico las carreteras por motivos de eficiencia y sostenibilidad ambiental y ahí las infraestructuras ferroviarias son imprescindibles".

Elena Tomás ha criticado que el PP no se quiere sentar a negociar con el Gobierno de España y así es difícil pactar mejoras para la ciudadanía y ha dudado de la efectividad de las mociones que se presentan en el Ayuntamiento de Zaragoza.