El CIT de Teruel presenta una herramienta de datos para la planificación territorial y el emprendimiento rural

El Centro de Innovación Territorial (CIT) de Teruel ha presentado el proyecto 'Cartografía Estratégica', una iniciativa pionera que pone los datos y la inteligencia territorial al servicio del desarrollo rural, la planificación pública y el emprendimiento. La herramienta incluirá información clave sobre vivienda, movilidad, cuidados, emprendimiento, conectividad, energía, servicios públicos y recursos comunitarios.

El proyecto ha reforzado el papel del entorno como generador de conocimiento y situará a la provincia de Teruel como referente en innovación, datos y desarrollo rural inteligente.

Así lo han explicado en rueda de prensa la vicepresidenta primera de la Diputación Provincial de Teruel (DPH), Beatriz Martín; el vicepresidente de la asociación CIT de Teruel, Hugo Arquímedes Ríos; y la directora gerente del CIT, Sara Anés.

'Cartografía Estratégica' es un mapa virtual avanzado e interactivo de la provincia de Teruel, accesible desde el ordenador y el móvil, que integra en una única herramienta digital y en abierto, información clave, y que queda a disposición de entidades, administraciones, empresas y ciudadanos.

Beatriz Martín ha expuesto que se trata de "una herramienta clave de datos para la planificación territorial y el emprendimiento rural, que incluye información sobre vivienda, movilidad, cuidados, emprendimiento, conectividad, energía, servicios públicos y recursos comunitarios. Es una propuesta innovadora orientada a convertir la provincia de Teruel en un territorio digitalmente avanzado mediante la recogida, análisis y visualización de datos abierto".

También ha puesto en valor "la importancia de contar con datos fiables y actualizados para el diseño de políticas públicas y proyectos en el medio rural".

UN MAPA INTERACTIVO Y ACCESIBLE

La herramienta permitirá visualizar de forma clara y sencilla dónde hay vivienda disponible, qué municipios cuentan con transporte público, qué recursos de cuidados existen o dónde se localizan espacios para emprender, entre otros datos estratégicos.

Además, cruzará capas de información pública y territorial para detectar carencias de servicios, solapamientos y oportunidades de colaboración, ofreciendo un soporte objetivo para la planificación de políticas públicas, la priorización de inversiones y el diseño de proyectos empresariales y sociales.

Hugo Arquímedes ha destacado que para su elaboración se han utilizado a los distintos socios de CEOE o ATADI: "Lo que han hecho ha sido utilizar la bascularización que tienen a través de toda la provincia. Hemos utilizado a 'Apadrina un olivo' con toda su experiencia, las asociaciones de vecinos nos han aportado su punto de vista y lo que ellos tienen para ponerlo en la documentación y la Red de Restaurantes sostenibles lo que tienen de su ámbito". Ha recalcado que lo que se ha conseguido es preparar un mapa de toda la provincia de Teruel, "con todos los pros y los contras, pero hecho por la gente del terreno".

En la rueda de prensa han defendido el valor del mapa como herramienta de análisis para la planificación territorial y el emprendimiento, y su aportación en cuanto a la rigurosidad de la metodología de obtención, validación y tratamiento de los datos, que a su vez, permite analizar el territorio de forma rigurosa, identificar necesidades y oportunidades, y apoyar la toma de decisiones basada en evidencia en entornos rurales.

Sara Anés ha incidido: "Para nosotros la importancia de 'Cartografía Estratégica' es mostrar los datos para la toma de decisiones. Entendemos que la carencia de datos que hay en los entornos rurales es una forma de desigualdad territorial". Asi mismo, ha defendido que su objetivo es que estos datos están formalizados de manera rigurosa y actualizada, sin grandes desarrollos tecnológicos detrás.

Para ello han desarrollado una "página viva" que se actualizará con carácter trimestral, según ha comentado Anés: "Presentamos once ítems desglosados en indicadores, y ponemos la herramienta a disposición de todo el territorio".

Además, va acompañado de un formulario abierto a la ciudadanía, como vía para sumar inteligencia territorial y ciencia ciudadana.

PROPUESTA 'TERUEL INTELIGENTE'

Esta iniciativa se ha enmarcado en la propuesta 'Teruel Inteligente', orientada a convertir la provincia en un territorio digitalmente avanzado mediante la recopilación, análisis y visualización de datos abiertos.

El objetivo es mejorar la toma de decisiones en sectores estratégicos como sanidad, agricultura, turismo, movilidad, energía o servicios sociales, apostando por un desarrollo equilibrado y sostenible.

Más allá de la visualización, 'Cartografía Estratégica' funcionará como una herramienta de análisis territorial, capaz de evaluar escenarios, identificar zonas con mayor potencial y facilitar decisiones basadas en evidencia.

Su diseño, escalable y adaptable, permitirá que el sistema evolucione hacia un ecosistema de inteligencia geoespacial, con aplicaciones futuras como simuladores de impacto socioeconómico o un gemelo digital del territorio.

Con este proyecto, el CIT de Teruel situará a la provincia como referente en innovación aplicada al territorio, demostrando cómo la tecnología puede convertirse en un aliado clave para combatir la despoblación, impulsar el emprendimiento y mejorar la calidad de vida en el medio rural.