Comienza el 'sorteazo' para fomentar las compras navideñas en el comercio del Casco Histórico de Zaragoza

ZARAGOZA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una nueva edición del 'Sorteazo navideño' ha llegado al Casco Histórico de Zaragoza para dinamizar las compras en el pequeño comercio. Se trata de una iniciativa del programa 'Distrito Activo' del Plan Integral del Casco Histórico (PICH) del Ayuntamiento para revitalizar esta zona de la ciudad y fomentar el comercio de proximidad.

Para participar es necesario hacer, al menos, una compra en uno de los establecimientos del Casco Histórico adheridos al programa, entre el 21 de noviembre hasta el 21 de diciembre, ambos incluidos.

A continuación, se debe cumplimentar el formulario y subir el ticket de compra a la web sorteazo.net. No hay límite de participación, es decir se puede participar con cada una de las compras que se realicen.

En total, se sortearán tres premios dotados con 600 euros, 300 euros y 150 euros, para consumir entre los comercios inscritos y que están debidamente señalizados con un cartel del 'Sorteazo' en el escaparate.

Los premiados estarán asistidos por la responsable del programa, Genel Romero, quien aconsejará a los clientes para canjear el galardón. En total, 200 comercios participan en esta acción --se pueden consultar en la web--, por lo que los clientes tienen muchas opciones a la hora de hacer sus compras y elegir regalos para estas Navidades.

En la edición del año pasado, participaron 4.000 personas, una cifra que demuestra el impacto que tiene esta iniciativa a la hora de conseguir el objetivo marcado, que no es otro que dinamizar esta zona de la ciudad a través del pequeño comercio, capaz de aportar un producto diferente y diferenciar a unas ciudades de otras.

"Contar con un comercio accesible y cercano aporta vida a los barrios y mejora la calidad de vida de sus vecinos, que en pocos minutos, a veces en la misma manzana, tienen cubiertas sus necesidades", apunta el consejero municipal de Participación Ciudadana y Régimen Interior, Alfonso Mendoza, también concejal de Planes Integrales.

Mendoza destaca, además, la función social que el comercio de proximidad tiene para las personas mayores, en un distrito con una alta de envejecimiento y de personas mayores que viven solas.

DISTRITO ACTIVO

Esta acción forma parte del programa 'Distrito Activo', que nació hace seis años para impulsar el comercio local y dinamizar el Casco Histórico, reconociendo el tesón y la labor de estos pequeños establecimientos que dan vida a una de las principales zonas comerciales y turísticas de la ciudad.

Todos ellos reciben píldoras formativas para innovar en la actividad comercial e incorporar nuevas estrategias de marketing. 'Cómo crear una comunidad' o 'Cómo atraer nuevos clientes' son algunos de los títulos de estos cursos, entre los que se encuentran también otros como 'Marketing emocional' o 'Inbound Marketing', además de formaciones para gestionar Instagram o Tik Tok.