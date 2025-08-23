El comité de empresa del autobús de Zaragoza asegura que el convenio "se pude cerrar en una tarde si Avanza quiere

ZARAGOZA 23 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente del comité de empresa del autobús urbano de Zaragoza, Raúl Cabeza, se ha mostrado convencido de que el convenio colectivo 2024-27 "se podría cerrar en una tarde, si la dirección de Avanza quiere" tras asegurar que después de 21 meses la negociación "ahora mismo está completamente bloqueada".

Esta situación se debe, a su entender, a que la dirección de Avanza "no quiere mover absolutamente nada más" y desde el comité de empresa defienden "mover y cambiar" una serie de puntos tanto de ámbito económicos como organizativo.

"En realidad, el convenio está bastante verde todavía. Se puede cerrar en una tarde, pero quedan muchos puntos de fricción. Hay muchísimos puntos todavía que cerrar", ha recalcado para añadir que se trata de un convenio "complejo".

En cuanto a lo aspectos económicos, los trabajadores piden mantener el poder adquisitivo todos los años de vigencia del convenio y desde la dirección de Avanza "aceptan la actualización de los precios con el IPC real de cada año, salvo el año 2024, que lo quieren dejar fuera porque lo dan por cerrado y este es el punto de fricción", ha indicado Cabeza.

En declaraciones a Europa Press, Raúl Cabeza ha informado de que otra mejora que reclaman los trabajadores es un registro digital de la jornada, que, "además la ley ha cambiado y obliga a las empresas a habilitarlo". Asimismo, proponen que los últimos trabajadores que han contratado, "al tener peores condiciones laborales", conozcan, con al menos cinco días de antelación, "su día de trabajo como marca el estatuto".

"TODA LA CARNE EN EL ASADOR"

Unificar los relevos en todas las áreas es otra exigencia que el comité quiere incluir en el convenio. "Te puede tocar empezar la jornada por la mañana en cocheras, acabar a mediodía en el centro y tener que volver a empezar por la tarde en otro extremo de la ciudad. Queremos que eso no ocurra y queremos unificar los relevos, pero la empresa se resiste a todo".

Según Raúl Cabezas, la dirección de Avanza "dice que todo tiene coste económico, que son vasos comunicantes y, cuando da una cosa por un sitio la tiene que quitar por otro", ha expresado gráficamente.

Desde el comité de empresa entienden que al final el acuerdo será global y sostienen que "se puede cerrar" al argumentar que Avanza "si tiene prisa y si tiene intención de cerrar el acuerdo, solo tiene que poner toda la carne en el asador, pero ahora mismo están viniendo las reuniones con las manos vacías".

La siguiente cita será el próximo martes, 26 de agosto, a partir de las 10.00 horas en las cocheras de Avanza Zaragoza, y si se acuerda una convocatoria de huelga acudirán al Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje (SAMA).

POSIBLES PAROS EN SEPTIEMBRE

Raúl Cabeza ha explicado que hay unos paros convocados, pero todavía no están formalizados, porque "hay un pequeño problema legal a la hora de convocar la huelga", debido a que "se ha negado un sindicato --SATTRA-- a firmar el acta para retrasar la convocatoria".

Al respeto, ha informado de que los paros están consensuados entre CCOO, CUT, UGT y CSIF, pero el sindicato SATTRA "no se opone, se ha abstenido", ha puntualizado.

De esta forma, hay una propuesta de paros, pero hasta que no se firma el acta no se puede convocar, no son legales. "Ahí tenemos una pequeña discrepancia en la firma del acta, por tanto, no se han convocado todavía". Dicha discrepancia es el "reparto" de los miembros del comité de huelga, ha aclarado Cabeza.

Si se firma el acta en tiempo y forma por todos los sindicatos los paros parciales comenzarán el 8 de septiembre, y si no se llega a firmar en esta fecha, serían a partir del día 15.

El comité de empresa de Avanza cuenta con 23 representantes de los que 6 son CCOO --que ostenta la presidencia--, otros tantos pertenecen a SATTRA, cinco al CUT, cuatro de UGT y dos de CSIF.