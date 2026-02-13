Concluye el escrutinio del voto de residentes aragoneses en el extranjero sin cambios en la asignación de escaños

Las elecciones a las Cortes de Aragón se han celebrado este 8 de febrero de 2026. - Verónica Lacasa - Europa Press

ZARAGOZA 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las Juntas Electorales Provinciales de Zaragoza, Huesca y Teruel han finalizado el escrutinio del voto de los residentes aragoneses en el extranjero sin cambios en la distribución de escaños respecto a lo anunciado el domingo, 8 de febrero, al concluir el recuento provisional.

Asimismo, han resuelto también las incidencias en las siete mesas en las que había discrepancia entre el número de votos depositados en las respectivas urnas y el número de electores censados.

Aunque los datos finales se publicarán en los próximos días en el Boletín Oficial de Aragón (BOA) por parte de las Juntas Electorales, la asignación de los 67 escaños de las Cortes de Aragón ha presentado variaciones.

Los siete municipios en los que se registraron incidencias son cuatro de la provincia de Huesca --Castejón de Sos, Huesca, Sabiñánigo y Sena-- y tres en la provincia de Zaragoza --Calatayud, Malanquilla y Zaragoza--. En la provincia de Teruel no se detectó incidencia alguna al respecto.

