El concurso de tapas "Saborea nuestros barrios" se consolida como promotor de la gastronomía local de Zaragoza

Presentación del III Concurso de Tapas "Saborea nuestros barrios" de Zaragoza - DANI MARCOS

ZARAGOZA 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

La experiencia gastronómica "Saborea nuestros barrios", basada en la competición del talento en los fogones de los establecimientos hosteleros y de restauración de Zaragoza, regresa con una tercera edición enfocada a seguir dinamizando este sector y, a la vez, la economía local y el descubrimiento de nuevos entornos para los vecinos de la ciudad.

Este miércoles, la alcaldesa, Natalia Chueca, ha detallado que esta iniciativa del Ayuntamiento de Zaragoza y la Asociación de Cafés y Bares de Zaragoza y Provincia se distribuirá en cuatro bloques entre el 16 de abril y el 27 de septiembre, con el formato habitual.

De esta manera, diferentes distritos ofrecerán sus tapas del concurso entre el jueves y el domingo de dos semanas consecutivas en los meses de abril, mayo, junio y septiembre. Además, este año, el consistorio refuerza "Saborea nuestros barrios" con un incremento de casi el 40 por ciento del presupuesto, hasta alcanzar los 25.000 euros.

Cuando el Gobierno de la Ciudad planteó este certamen, se basó en el objetivo de apoyar, promocionar y difundir la actividad hostelera de Zaragoza con este concurso que también fomenta la participación en todos los distritos y barrios rurales y dirigido a los distintos establecimientos, como bares, cafeterías y restaurantes situados en el término municipal de Zaragoza.

En las dos ediciones anteriores, han participado casi 300 establecimientos en total, que han repartido más de 54.000 tapas. La alcaldesa, Natalia Chueca, ha expresado su orgullo al ver que este concurso se consolida y "es hoy una de las grandes citas gastronómicas de Zaragoza".

"Nació --ha relatado-- para apoyar a uno de los sectores que más vida, empleo y personalidad dan a Zaragoza: la hostelería. Este año, el Ayuntamiento de Zaragoza incrementa en casi un 40 por ciento el presupuesto para este Saborea, una ruta gastronómica consolidada en los barrios y que genera más clientes, más visibilidad, más movimiento económico. Esta es una oportunidad para formar parte de algo que ya está funcionando, que está creciendo y que está generando impacto real en la ciudad".

CALENDARIO

La distribución del calendario se concentra este año en cuatro tramos, en los que se agruparán diferentes distritos para poner a prueba el talento creativo y culinario de sus profesionales.

Las etapas de 2026 son varias. Así, el bloque 1 que incluye San José, Torrero-La Paz-Parque Venecia y Las Fuentes, tendrá lugar entre del 16 al 19 de abril y del 23 al 26 de abril.

El bloque 2 integrado por el Arrabal, Casco Histórico, Valdefierro-Oliver y Miralbueno, será del 7 al 10 de mayo y del 14 al 17 de mayo.

El tercer bloque 3 que está formado por Universidad, Casablanca, Distrito Sur, Actur, Almozara y barrios rurales, se ha programado del 18 al 21 de junio y del 25 al 28 de junio. El cuarto y último bloque abarca el Centro y Delicias, y será del 17 al 20 de septiembre y del 24 al 27 de septiembre.

Durante el desarrollo del concurso, el horario para degustar las tapas irá, como mínimo, entre las 13.00 y las 15.00 horas y entre las 20.00 y 22.30 horas, exceptuando la situación del descanso semanal.

Los establecimientos hosteleros tienen total libertad creativa. Cada candidato puede ofrecer una sola tapa al público a un precio de cuatro euros con una consumición incluida, una cuantía que íntegramente se queda en la cuenta de resultados del establecimiento.

Los premios se otorgan siguiendo criterios artísticos, técnicos y gastronómicos. Un jurado visitará todos los establecimientos y selecciona las mejores diez tapas, que pasan a la final.

Los finalistas gozan de la inscripción gratuita como representantes del distrito en el Concurso Oficial de Tapas de Zaragoza y Provincia, el más antiguo de España.

La organización del Ayuntamiento de Zaragoza y de Cafés y Bares cuenta con el patrocinio de Conpol, Grandes Vinos, Cocacola y Ambar. A ello, se suma el esfuerzo por respaldar anualmente esta iniciativa de las distintas Juntas Municipales y juntas vecinales, de las asociaciones de vecinos y las asociaciones de comerciantes.

INSCRIPCIONES

Los propietarios de los negocios interesados pueden inscribirse de manera gratuita a través de la página web que ya está habilitada 'https://concursodetapaszaragoza.com/inscripciones-saborea-nu...'.

Como candidatos, podrán crear una sola tapa para ofertarla al público, que mantiene su precio unitario de cuatro euros junto con una consumición, una cuantía que íntegramente se queda en la cuenta de resultados del establecimiento. Los premios se otorgarán siguiendo criterios artísticos, técnicos y gastronómicos.

Un jurado visitará los establecimientos participantes e irá seleccionando las diez mejores tapas, que pasarán a la final, y dará a conocer a los merecedores de los premios del concurso, primero, segundo y tercer clasificado, a quienes entregarán un trofeo conmemorativo.

MARCA GASTRONÓMICA

La idea matriz, Saborea España, nace a nivel nacional para convertirse en la marca gastronómica en la que se recoja toda la agenda de la ciudad, bajo una identidad común y compromiso con la sostenibilidad, la cocina de aprovechamiento y la cocina de mercado.

El destino final al buscar su aplicación y expansión en los barrios de la ciudad es afianzar, mejorar y potenciar el posicionamiento de Zaragoza como destino gastronómico nacional e internacional.

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de Zaragoza fomenta el consumo en los diferentes distritos y barrios rurales del término municipal de Zaragoza y ofrece a los ciudadanos una oportunidad para desplazarse a conocer y degustar el trabajo de este sector en otros barrios de la ciudad.