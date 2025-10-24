El consejero aragonés afirma que al Gobierno de Sánchez "no le importa en absoluto la sanidad de todos los españoles"

ZARAGOZA 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Sanidad del Gobierno de Aragón, José Luis Bancalero Flores, ha afirmado este viernes que al Gobierno de España de Pedro Sánchez "no le importa en absoluto la sanidad de todos los españoles".

En rueda de prensa, tras abandonar los consejeros de Sanidad de las comunidades autónomas gobernadas por el PP el Pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, Bancalero ha destacado "la ineptitud" de la ministra, Mónica García, respecto de la sanidad española y ha expresado "el malestar" de las comunidades del PP ante "la actitud" de García.

"Nos ha ninguneado, no toma en cuenta ninguna de las propuestas que hacemos", ha considerado Bancalero, mencionando entre los principales problemas del sistema sanitario la falta de profesionales, ante lo que García "no ha querido adoptar ni una sola medida que han puesto sobre la mesa las comunidades, algunas muy innovadoras y que podían empezar a solucionar un problema que no se va a arreglar de la noche a la mañana: Si la ministra no actúa ya quiere decir que no le importa la sanidad de los españoles".

El consejero aragonés ha apuntado que en siete años de gobierno de Sánchez ha habido seis ministros de Sanidad y ha asegurado que "está utilizando el Ministerio de forma partidista para lanzar de forma electoralista a sus candidatos", lo que las comunidades del PP no van a dejar "que esto ocurra con la sanidad española".

"Tenemos un sistema que funciona, no es de recibo que exista a día de hoy esa incertidumbre sobre los cribados, que funcionan y salvan vidas, y no es de recibo que esté en tela de juicio cómo se trabaja desde las comunidades autónomas" porque es "una manipulación política en un momento electoralista", ha dicho Bancalero, añadiendo que "no es cierto que existan graves problemas en los cribados".

José Luis Bancalero ha dicho que en la presentación, este jueves, del Atlas de Variaciones de la Práctica Médica se explicó cómo se trabaja en los cribados, añadiendo que "en otros países se paralizaron las mamografías y en España y Aragón no se pararon, al contrario, seguimos trabajando", tildando de "indecencia" que la ministra "ponga en tela de juicio cómo se está trabajando en las comunidades de cualquier color".