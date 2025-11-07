El Consejo de Ministros aprobará el próximo martes 11 la subvención estatal de 36,5 millones del FITE

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría, ofrece declaraciones a los medios a su llegada a la entrega de los Premios Josep Mestre, a 7 de noviembre de 2025, en Zaragoza, Aragón (España). - Ramón Comet - Europa Press

La ministra portavoz del Gobierno de España, Pilar Alegría, ha avanzado que el Consejo de Ministros aprobará el próximo martes 11 de noviembre la subvención de 36,5 millones de euros que le corresponde dentro del Fondo de Inversiones de la provincia de Teruel (FITE).

Así lo ha anunciado minutos antes de participar en la entrega de los Premios Josep Mestre a la Excelencia de las Enseñanzas de Artes Plásticas y Diseño y a la Investigación para la Mejora de la Calidad Educativa que ha tenido lugar en la Escuela de Arte de Zaragoza.

Alegría ha sacado a colación la aprobación inminente de este fondo como ejemplo de "lo bien que le está sentando el proyecto del Gobierno central a todas las comunidades autónomas".

El propósito, ha explicado, es "no solo mantener el FITE, sino también mejorar su financiación en un claro compromiso de la mejora, por supuesto también, de las condiciones de vida especialmente de la gente que vive en Teruel por parte del Gobierno de España, por su presidente y por esta ministra en particular", ha remarcado.

La partida estatal de 36,5 millones es la comprometida con el Gobierno de Aragón --que aporta otros 36,5 millones-- dentro del convenio acordado en el encuentro bilateral que mantuvieron en octubre de 2024 el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, y el presidente del Ejecutivo aragonés, Jorge Azcón. Entonces, ambos acordaron que ese montante de 73 millones se vería incrementado el año que viene en otros 13 millones de euros.

El real decreto del próximo martes será aprobado por la vía de urgencia para que el dinero, dedicado a financiar proyectos que promuevan directa o indirectamente la generación de actividad económica en la provincia, pueda estar disponible en el plazo de un mes, según han apuntado fuentes del Ministerio.

Este paso del Ejecutivo central llega en el mes de noviembre, un mes antes que en el caso del FITE de 2024, cuando hubo que esperar al mes de diciembre. Y lo hace después de que el presidente Azcón lamentase en el Debate sobre el estado de la Comunidad del pasado mes de septiembre que su Gobierno lo había reclamado ya hasta en once ocasiones.