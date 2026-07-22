Continúa activo el incendio de Plan (Huesca), donde la orografía dificulta los trabajos de extinción

ZARAGOZA 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El incendio de Plan, en la provincia de Huesca, sigue activo, "ahora mismo es la principal preocupación operativa. Se trata de un incendio muy complejo por la orografía, a más de 2.000 metros de altitud y en una zona de pendientes extremas, donde la extinción se está realizando prácticamente pino a pino con helicópteros", ha indicado el consejero de Hacienda, Interior y Administración Pública, Roberto Bermúdez de Castro.

La superficie afectada se mantiene estable, con una estimación provisional de entre 80 y 100 hectáreas, sin que se haya registrado un aumento del perímetro.

Los trabajos de extinción avanzan de forma muy lenta debido a las especiales características del terreno, con zonas situadas por encima de los 2.000 metros de altitud y pendientes muy pronunciadas que limitan el empleo de determinados medios de extinción. El dispositivo continúa actuando fundamentalmente con helicópteros, realizando descargas muy precisas sobre puntos calientes localizados en un incendio que requiere una intervención prácticamente quirúrgica. Se espera en que el descenso de las temperaturas previsto para los próximos días contribuya a mejorar su evolución.

Por parte del INFOAR --Gobierno de Aragón-- están desplegados en la zona una brigada helitransportada de Peñalba más helicóptero; una brigada helitransportada de Bailo y helicóptero; una brigada helitransportada Boltaña y helicóptero. El MITECO ha enviado tres helicópteros ligeros.