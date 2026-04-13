Corita Viamonte hace pública, en el Ayuntamiento de Zaragoza, su biografía novelada escrita por Genoveva Rodea

La artista zaragozana, Corita Viamonte, y la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca - LAURA TRIVES

ZARAGOZA 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

Una novela basada en hechos reales en torno a la vida de la famosa artista zaragozana, Corita Viamonte, ha servido para plasmar su trayectoria desde la infancia hasta sus últimos hitos escénicos en "Corita y el eco de la profecía". Por su estrecha vinculación con la ciudad, el Ayuntamiento de Zaragoza ha servido para presentar esta obra, con la presencia de la alcaldesa de la capital aragonesa, Natalia Chueca, junto con la escritora Genoveva Rodea, también presente en este acto.

"Este libro no se mide en páginas, sino en historias, en recuerdos", ha explicado Natalia Chueca, quien ha añadido que "Corita ha vivido muchas vidas en una sola: la artista, la trabajadora, la mujer de barrio, la memoria viva de Zaragoza".

Esta biografía novelada, que publica Olé Libros, recorre la trayectoria vital de Corita Viamonte, desde sus inicios como niña prodigio en el Teatro Principal de Zaragoza hasta su proyección en escenarios nacionales e internacionales en un contexto marcado por los cambios sociales y culturales de varias décadas, donde Zaragoza se muestra a través de su historia, su evolución, su vida cultural y sus tradiciones.

A través de una narración construida desde la emoción y el pulso de la música, la novela plantea una reflexión sobre el destino, las decisiones que marcan el rumbo de una vida y el papel de la mujer en contextos sociales complejos.

El libro sitúa al lector ante momentos clave de su vida y decisiones complicadas que marcaron su destino, así como su vinculación con figuras relevantes del ámbito cultural y social de su tiempo, en un recorrido que conecta la historia personal con la evolución colectiva de una época.

La obra incluye, además, testimonios y textos de figuras destacadas como el periodista Antón Castro y el profesor universitario y crítico de cine, Luis Alegre, que enriquecen su dimensión cultural y testimonial.

TRAYECTORIA

Corita Viamonte (Zaragoza, 4 de junio de 1949) es una cantante y artista escénica española especializada en cuplé, copla y canción popular, considerada una de las principales figuras de este género en Aragón. Hija de la tiple Corita López, crece en un entorno artístico que marcó decisivamente su vocación.

Su debut tiene lugar a una edad muy temprana en el Teatro Principal de Zaragoza, donde comienza una carrera precoz que combina formación musical, incluyendo piano y solfeo, con la práctica escénica. Desde sus primeros años destaca por su versatilidad, con actuaciones de canto, danza y presencia teatral.

En 1969 impulsa la creación del primer grupo de majorettes de Zaragoza por encargo municipal, iniciativa que tiene gran repercusión en la vida cultural de la ciudad. Poco después funda su propia academia de canto y baile, desde la que desarrolla una importante labor pedagógica.

Su proyección internacional se materializa a comienzos de la década de 1970, cuando realiza una gira con la Orquesta Maravella por la antigua Unión Soviética, donde es distinguida como cantante extranjera. En el ámbito discográfico, grabó trabajos centrados en la recuperación del cuplé clásico --como 12 hits de 1900-- y, posteriormente, álbumes en los que reinterpreta repertorios de copla y canción española.

Conocida popularmente como "La última violetera", en alusión al repertorio asociado a Raquel Meller, ha mantenido viva esta tradición mediante actuaciones en teatros, festivales y espacios culturales tanto en España como en el extranjero, incluyendo presentaciones en instituciones vinculadas a la cultura española.

GENOVEVA RODEA

Tal y como recoge la Asociación Aragonesa de Escritores, Genoveva Rodea es hija de emigrantes españoles, nacida en Casablanca (Marruecos) en 1967. De afición temprana por las letras, se inicia en la poesía a los 11 años. Consigue varios premios en este género, pero pronto se inclina hacia la prosa.

A los 18 años, coincidiendo con su traslado a Zaragoza donde estudia empresariales, escribe por entretenimiento su primera novela titulada 'Más allá de las distancias'.

Es ganadora de varios premios literarios como 2º Premio poesía "Tirso de Molina"(80), primer Premio poesía "Tirso de Molina" (1981), Reconocimiento concedido por los integrantes de "Libro de Arena" al blog "Mil razones para alzar la pluma", Galardón Homenaje a "Las Herencias del tiempo" otorgado por los antiguos resientes en Casablanca cómo testimonio de una cultura.

De 2006 a 2012 es delegada de Zaragoza de la Asociación de Escritores Noveles para la que organiza y dirige eventos, clubes de lectura y presentaciones literarias. Participa como jurado en distintos premios literarios y colabora en la dirección de la Revista Y Latina.