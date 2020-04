Azcón cifra en 64 millones la reducción de ingresos y pide un pacto con la oposición

ZARAGOZA, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, ha cifrado en 64 millones de euros frente a los 53 millones de una primera estimación, la reducción de ingresos, y ha pedido un pacto con los grupos de la oposición para la salida de la crisis provocada por la pandemia.

"Queremos contar con todos", ha enfatizado el alcalde durante su intervención en el pleno extraordinario del Ayuntamiento de Zaragoza que ha comenzado con un minuto de silencio en memoria por todas las personas fallecidas, con los concejales puesto en pie y algunos, como Azcón con corbata negra y crespón, también negro, en la solapa. También se ha recordado al expresidente del Gobierno de Aragón y senador del PP, Santiago Lanzuela, fallecido este jueves en Madrid, también víctima del coronavirus.

Tras aportar el dato de previsión de reducción de ingresos, Azcón ha apelado a la responsabilidad porque se necesita un "nuevo marco financiero" al apuntar que todos los expertos dicen que la crisis será superior a la de 2008. Por ello se ha buscado una postura en la FEMP para "poder disponer del cien por cien de los remanentes presupuestarios porque para acometer más gasto social se precisan más recursos".

En este sentido, ha ofrecido a la oposición llegar a acuerdos en tres bloques para dar respuesta en el ámbito económico presupuestario, social y los cambios que se producirán en la ciudad el día después. También ha incluido en el acuerdo a las secciones sindicales del Ayuntamiento de Zaragoza.

No obstante, ante las peticiones de endeudamiento y de subida de impuestos Azcon les ha dejado claro: "no vamos a subir los impuestos y no descarto que se tenga que ir al endeudamiento, como todas las administraciones".

El alcalde se ha mostrado convencido de que entre todos serán capaces de ponerse de acuerdo en un pacto, al igual que en la FEMP y con la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, para hacer una declaración entre las siete ciudades más pobladas de España.

"En ningún foro se habla de endeudamiento y creo que el acuerdo, que impulsamos en el ámbito nacional, se puede alcanzar en Zaragoza, pero depende del marco que fije el Gobierno de España y de la regla de gasto y del margen de gasto del remanente porque los ayuntamientos solo pueden destinar un 20 por ciento a la acción social. Es lo que ha decidido el Gobierno de España".

PRUDENCIA

Jorge Azcón ha expuesto que en 2008 el PIB cayó un 3% y llegó al 8,6% en cinco años, que es lo mismo que se prevé en un año con la crisis del coronavirus; y el 14% del paro actual se puede ir al 21% y el endeudamiento hasta del 110 por ciento del PIB.

Ha pedido prudencia porque hay 410 personas muertas en Zaragoza y 543 e Aragón. Ha asegurado que no se suspende ningún portal de transparencia y se facilitarán todos los datos a la oposición. "No tengo queja de la comunicación con Lambán y también tengo lealtad con el Gobierno de España".

El alcalde ha apuntado que se trabaja en aumentar los ingresos del Ayuntamiento para lo que "se aceleran proyectos que lo faciliten", pero ha incidido en que primero se tienen que aprobar los Presupuestos Generales del Estado.

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL

El pleno ha comenzado con la aprobación de una declaración institucional en la que se reclama poder hacer uso del superávit de 2019 "sin ninguna limitación, flexibilizando la rigidez de la regla de gasto y de la estabilidad presupuestaria".

En el texto se pide participar en los programas estatales y autonómicos, cuyos destinatarios sean las entidades locales, y que los nuevos fondos e iniciativas europeas se reorienten y adapten a la reconstrucción de las economías locales.

Asimismo, se muestra el apoyo y el sentimiento del Ayuntamiento a las personas y familias que han perdido a sus seres queridos: "Trasladamos nuestro ánimo a quienes se han visto contagiados por el COVID-19 y se encuentran aislados en casa o ingresados en los hospitales".

HISTÓRICO

Azcón ha relatado que las medidas del Gobierno municipal se adoptarón, a mediados de febrero, a concursos específicos a Bomberos y Policía Local sobre equipamientos NBQ y la compra de más trajes de descontaminación y mascarilllas FFP2 y FFP3.

El 5 de marzo, Zaragoza fue pionera en iniciar la desinfección del transporte público y, el 6 de marzo, se iniciarón gestiones para comprar gel hidroalcohólico que llegó el día 9 de marzo. El día 10 se creó un comité de crisis y se prohibieron las visitas a la Casa de Amparo, al día siguiente se incorpora el catedrático de la Facultad de Veterinaria, Juan José Badiola, y el día 12 se cierran los centros de convivencia de personas mayores.

El viernes 13 de marzo comenzó el reparto de comidas en envases herméticos de un solo uso y se dictaron hasta 18 decretos municipales, en los que se ordenaba el cierre de escuelas infantiles, pabellones deportivos, teatros, casas de juventud, entre otros espacios para evitar propagar el coronavirus. Asimismo, se cancelaron mercado ambulantes y actividades en la vía pública y otras que supusieran concentración de personas, como los plenos y comisiones municipales.

"Hemos sido previsores y hemos adoptado medidas urgentes, pero no estamos satisfechos porque nunca se hace lo suficiente cuando decenas de ciudadanos pierden la vida y se cometen errores", ha subrayado Azcón.

La prioridad han sido las personas vulnerables como la Casa Amparo, la Casa de la Mujer, y los servicios esenciales como los funerarios, las contratas municipales del transporte y limpieza y recogida de residuos, entre otros.

El alcalde se ha referido a las plataformas '#VamosZaragoza' creada junto a Fundación Ibercaja que ha permitido pasar de 604 a más de 1.400 comidas a personas mayores; '#ZGZAyuda' que ha reunido a más de 4.000 ciudadanos para ofrecer su ayuda, y '#Vamosaganarzaragoza' que cuenta con la adhesión de más de 108 empresas de la ciudad.

Otras acciones han sido duplicar la capacidad de cien plazas del albergue municipal en el pabellón deportivo de Tenerías, habilitar la línea 900 101 194 de servicios sociales

En su intervención, el alcalde ha tildado de "grave" la quiebra económica para las arcas municipales el descenso de más del 90 por ciento del uso del transporte público y ha cifrado en unos 200.000 los viajes gratuitos para las personas que trabajan en el ámbito sanitario y residencias, a quienes se les ofrece gratis también unas mil plazas de aparcamiento en parkings subterráneos cerca de los hospitales Clínico y Miguel Servet. Asimismo, se han liberalizado las zonas azul y naranja.

Ha resaltado el esfuerzo de las contratas y de los trabajadores municipales para el buen funcionamiento de los servicios esenciales y el abastecimiento de bienes de primera necesidad. "Gracias infinitas por este comportamiento ejemplar que ayudará a salir de la crisis".

Ha recordado los 70 millones de euros de aplazamiento en el cobro del IBI y el impuesto de circulación y la supresión de tasas a los autónomos y comercios de la mitad de marzo y el mes de abril