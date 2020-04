La oposición de izquierdas pide que el Ayuntamiento de Zaragoza se endeude y suba los impuestos

ZARAGOZA, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los grupos municipales de la oposición de izquierdas en el Ayuntamiento de Zaragoza --PSOE, ZeC y Podemos-- han pedido que el Gobierno de coalición, PP-Ciudadanos, acuda al endeudamiento y a la subida de impuestos para paliar la crisis económica que resultará de la crisis sanitaria por el coronavirus. Por su parte, Vox ha defendido cambiar la estructura municipal para adaptarla a la nueva realidad.

La portavoz del grupo municipal del PSOE, Lola Ranera, ha dicho que la deuda es el 95 por ciento de los ingresos corriente y si no se acude a deuda el presupuesto de este año será un "lastre". "Hay que hacer medidas expansivas a costa del endeudamiento porque es la única salida para afrontar los gastos".

"Si no nos endeudamos hay que decir la verdad y que no habrá políticas de recuperación ni planes de ayudas". Ranera le ha propuesto al alcalde, Jorge Azcón, un 'presupuesto Covid' para que "nadie se quede atrás" y no tengan que cerrar lasa empresas y ha defendido generar actividad económica mediante la inversión.

Ha criticado que el Gobierno municipal "solo aplaza impuestos" y lo ha comparado con medidas de otros ayuntamientos que destinan partidas a los autónomos, como el de Alicante.

Es un nuevo momento político, le ha dicho al alcalde, y han cambiado las prioridades del pasado. Ha confiado en que Azcón lo haya entendido, como los ciudadanos al quedarse en casa. "O salvamos a los ciudadanos y los ponemos por encima de todo o no saldremos de la crisis y muchos vecinos se quedarán por detrás".

PROGRESIVIDAD

En esa misma idea ha abundado el portavoz del grupo municipal de ZeC, Pedro Santisteve, al defender "rentas de garantía social y vivienda para que nadie se quede atrás". A su parecer, lo público y lo común con la sanidad al frente "ha experimentado una revalorización y los pasos a dar requieren de la implicación de la gente y la toma de decisiones, es decir, más democracia".

Ha sugerido la suspensión no el aplazamiento de alquileres sociales y la extensión de las ayudas de urgencia para persona no empadronadas y agilizar el pago a proveedores, dentro de un conjunto de una veintena de medidas "pensadas con colectivos y el tejido social".

Ha criticado la falta de transparencia de lo que se ha hecho por el Gobierno municipal y ha insistido en retomar reuniones virtuales para que se rindan cuentas y se informe de los puesto en marcha.

Santisteve ha reclamado la progresividad fiscal y le ha afeado a Azcón que "publicite la caridad de agentes privados en un ejercicio oportunista. Esto no es una ONG" le ha espetado. Se ha preguntado si se va a desterrar la mentira y las formas de hacer política al considerar que el alcalde "ha hecho propaganda en la crisis. Mucha foto y poca política", ha resumido.

"Nos encontrarán en los pactos siempre que se persiga que de la salida de la crisis nadie se quede atrás". Ha observado que la ciudadanía está deseosa de tener políticos que "estén a la altura de los tiempos que demandan medidas valientes.

El portavoz de ZeC ha aventurado que todos los ciudadanos tendrán que cambiar los hábitos que a su entender pasan por el apoyo a la huerta de proximidad y la movilidad sostenible.

REDISTRIBUIR LA FORTUNA

El portavoz del grupo municipal de Podemos, Fernando Rivarés, ha pedido que el Gobierno municipal solicite créditos, "en condiciones excepcionales" por 41 millones de euros, que sería la cifra que se permitiría atendiendo a la deuda municipal y nuevos impuestos para los ricos con el objetivo de redistribuir la fortuna.

Ha propuesto un 'bonovacuna' para pymes, autónomos y microempresas, que ha cifrado en 40.000 en la ciudad, porque el no cobrar un mes y medio las tasas a negocios cerrados "no representa nada en las cuentas anuales. Es efectista, pero no efectivo".

Rivarés ha solicitado una campaña de uso de la bicicleta porque es más segura como medio de transporte para convertir temporalmente las avenidas en carril bici y limitar a 30km/h la velocidad, excepto en los cinturones.

Ha reclamado un plan de vivienda pública de rehabilitación y un alquiler "controlado" que mejore los barrios y rompa la burbuja de la especulación. "La salida de la crisis ha de ser verde".

A su entender hay que considerar la cultura como un sector estratégico compuesto por autónomos y pymes. Por otro lado, ha exigido la apertura de todos los centros de servicios municipales y telemáticamente las Juntas de Distrito.

Rivarés ha dicho que hay que trabajar con la oposición y las entidades el plan del día después que es el gran reto porque será "muy largo y muy duro". No obstante, ha matizado que los augurios de caída del PIB "no tiene que significar vivir peor, sino vivir distinto".

ACOMODAR ESTRUCTURAS

El portavoz del grupo municipal de Vox, Julio Calvo, ha pedido al alcalde que hable con el presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán sobre los fondos de la Ley de capitalidad y se ha cuestionado si se necesitan todos los organismos y sociedades del Ayuntamiento y si se pude pagar el coste de la actual estructura administrativa. "Lo necesario ha pasado a ser urgente y preludia los debates de los próximos meses".

"Desde la oposición poco podemos hacer, excepto inoportunar lo menos posible, porque todos los instrumentos los tiene el Gobierno municipal". De esta forma ha mostrado su apoyo a las acciones realizadas por el Gobierno municipal y ha instado a no hacerse ilusiones con ingresos que puedan venir de otras administraciones.

USAR EL REMANENTE

La vicealcaldesa, Sara Fernández, ha subrayado que se ha dado prioridad a los más vulnerables con la ayuda de las entidades del tercer sector y gracias a la solidaridad de los ciudadanos y empresas.

Ha recordado las iniciativas fiscales y las campañas para el comercio y la cultura, sector del que ha recalcado que "es específico con el que estamos de la mano, como de otras instituciones para ayudar". Ha abogado por la coordinación entre todas las instituciones y ha recordado que la acción del ayuntamiento estará condicionada por el marco europeo, nacional y autonómico.

A su parecer, la crisis económica posterior a la pandemia será la más difícil y ha reclamado usar el remanente de 40 millones de euros, para prestar servicios.

"Tenemos que repensar y transformar los servicios que prestamos. La reconstrucción tiene que ser de la mano de todos los partidos con altura de miras y teniendo claro que nos debemos a los ciudadanos".

Ha dado las gracias a los grupos municipales por la colaboración y sus propuestas constructivas para subrayar el esfuerzo en transmitir la información en las 6 reuniones telemáticas de la Junta de Portavoces y las 24 reuniones de las distintas áreas de gobierno. "Semanalmente se ha informado a los portavoces y mediante e-mail y Whatsapp de las medidas que se adoptaban por el Gobierno de coalición".

Ha destacado que las medidas se han acordado desde la previsión y la responsabilidad y aunque "nunca se hace lo suficiente" ha reconocido que le gustaría tener más medios. "Hablamos de víctimas mortales y es una crisis sanitaria, social y económica y en las tres vertientes trabajamos en el Gobierno para una vuelta paulatina a la normalidad".

DEUDA

La portavoz del grupo municipal del PP, María Navarro, ha informado a los grupos de la oposición de que tendrán escaneado todos los documentos de acuerdos adoptados, que ha cifrado en 613 en este mes de pandemia.

En su intervención ha expuesto que al inicio del mandado la deuda era de 830 millones de euros y por habitante de 1.244 euros por ciudadano, frente a los 702 euros de Málaga o los 493 euros de Barcelona. En la actualidad, son 706 millones de euros, que son 124 millones menos, y supone 1.058 euros por habitante y un 98 por ciento de endeudamiento.

Estas cifras supondrán un cambio en la acción del equipo de gobierno para la que ha pedido la colaboración del resto de los grupos municipales.