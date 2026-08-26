Correos ofrece el servicio de pago de tasas, tributos y recibos a través de 49 oficinas y 125 rurales

Correos ofrece el servicio de pago de tasas, tributos y recibos a través de 13 oficinas y 50 rurales en Álava - CORREOS

ZARAGOZA 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las 49 oficinas y las 125 rurales de Correos en la provincia de Zaragoza ofrecen el servicio de Correos Pay, que permite el pago de tasas, tributos y recibos con la máxima seguridad y garantía.

Este servicio facilita la gestión de la recaudación tributaria local o, en su caso, el pago de recibos de empresas de suministro eléctrico, abastecimiento de agua o telefonía de diversas entidades públicas y privadas que tienen acuerdo con Correos, ha informado la empresa pública.

Con este servicio, que se presta a través del giro postal electrónico, los ciudadanos pueden ordenar pagos para abonar una tasa o impuesto.

Se trata de un procedimiento que se realiza de forma ágil, fácil, cómoda, y con amplitud de horarios desde cualquier oficina de Correos.

Asimismo, Correos Pay también se presta en el ámbito rural a través de los carteros y carteras rurales, por medio de sus dispositivos PDA.

La compañía cuenta en Aragón con 15 convenios que abarcan los diferentes niveles de la administración y también empresas, adheridas a Correos Pay.

La empresa logística continúa ofreciendo sus servicios a administraciones y empresas para facilitar la vida a la ciudadanía e impulsar y desarrollar la actividad de su red de oficinas y de sus servicios rurales, que garantizan el acceso al servicio público a todos y todas y contribuyen a la cohesión territorial y al desarrollo económico, tanto en ámbitos urbanos como en las zonas rurales.