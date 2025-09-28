Cortada por obras a partir del lunes la ZP-4401 entre los Pajares de Calmarza y Calmarza

Archivo - Calmarza. - AYUNTAMIENTO DE CALMARZA - Archivo

ZARAGOZA 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

La carretera ZP-4401 (anterior CV-685) que comunica las localidades zaragozanas de Jaraba y Algar de Mesa permanecerá cortada al tráfico por obras de mejora del firme a partir de este lunes, 29 de septiembre.

Los trabajos llevados a cabo por la Diputación de Zaragoza se desarrollarán en el tramo entre los puntos kilométricos 7,500, desde Pajares de Calmarza, al 10,500 a Calmarza.

El corte al tráfico de la carretera tendrá una duración aproximada de cinco días laborables y la circulación se restablecerá una vez finalizadas las obras sin previo aviso.

Los trabajos se desarrollarán durante el horario laboral, de 8.00 horas a 19.00 horas aproximadamente.