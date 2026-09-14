Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de España a autorizar el uso de abamectina para combatir la araña roja del maíz

El diputado del PPen las Cortes de Aragón, Luis José Arrechea - PP

ZARAGOZA 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Agricultura, Ganadería y Alimentación de las Cortes de Aragón ha aprobado esta tarde una iniciativa conjunta del Partido Popular y VOX para reclamar al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación la autorización excepcional y urgente de la abamectina para hacer frente a la plaga de araña roja en los cultivos de maíz.

La proposición no de ley ha sido defendida por el diputado del PP Luis José Arrechea, quien ha advertido de los graves perjuicios que esta situación está ocasionando a numerosas explotaciones agrarias aragonesas. Arrechea ha subrayado que no buscan excepciones al margen de la legislación vigente, sino la aplicación de los mecanismos previstos en la propia normativa europea para responder a situaciones de emergencia.

"Lo que reclamamos es algo razonable: que ante una situación excepcional se utilicen los mecanismos de autorización excepcionales", ha afirmado.

El Gobierno de Aragón ya ha realizado las gestiones oportunas ante el Ministerio para solicitar esta autorización y desde 2018 se vienen desarrollando ensayos y para encontrar alternativas, pero que actualmente ninguna de ellas ofrece una solución viable que pueda sustituir de forma efectiva a la abamectina.

HERRAMIENTA EFECTIVA

Arrechea ha señalado que las elevadas temperaturas han favorecido la expansión de la araña roja, poniendo en riesgo cosechas y su rentabilidad.

En este sentido, se ha preguntado "si la abamectina ya fue autorizada de forma excepcional en campañas anteriores, por qué hoy se deja a los agricultores sin esa herramienta". Asimismo, ha defendido que la sostenibilidad y la protección fitosanitaria deben ser compatibles con el mantenimiento de una agricultura competitiva y capaz de garantizar la producción de alimentos en Aragón.

La iniciativa aprobada insta también al Gobierno de España a agilizar los procedimientos de autorización excepcional cuando concurran emergencias fitosanitarias, garantizar que las restricciones de materias activas vayan acompañadas de alternativas viables y mantener una coordinación permanente con el Gobierno de Aragón y las organizaciones agrarias.

"No podemos exigir a nuestros agricultores más competitividad y más exigencias y, cuando aparece una plaga, dejarlos indefensos", ha concluido Arrechea, quien ha defendido la necesidad de ofrecer respuestas rápidas y eficaces para proteger al sector primario aragonés.