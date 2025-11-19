Las Cortes de Aragón, Plena Inclusión y Unizar lanzan una guía de lectura fácil de La Aljafería

La presidenta de las Cortes de Aragón, Marta Fernández; el coordinador en Unizar del folleto de lectura fácil de La Aljafería, Jorge Jiménez; y el presidente de Plena Inclusión, Santiago Villanueva. - EUROPA PRESS.

ZARAGOZA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de las Cortes de Aragón, Marta Fernández, ha presentado este miércoles la guía de La Aljafería en lectura fácil para contribuir a que el Palacio sea un lugar más inclusivo y accesible y que las personas con discapacidad intelectual o con dificultades de comprensión lectora puedan conocer la historia y el interés cultural del monumento. Participan en el proyecto Plena Inclusión y la Universidad de Zaragoza.

Durante la presentación de este folleto en lectura fácil, la presidenta del Parlamento autonómico ha estado acompañada por el presidente de Plena Inclusión Aragón, Santiago Villanueva, y por el doctor en Historia del Arte y coordinador del proyecto en la Universidad de Zaragoza, Jorge Jiménez.

Marta Fernández ha señalado que desde el inicio de la legislatura su objetivo ha sido "abrir La Aljafería a todos y que todos deseasen venir", añadiendo que con este folleto el Parlamento contribuye a "abrir esta casa a todo el mundo sin exclusiones".

La guía de lectura fácil "condensa de manera fácil y amena toda la información necesaria para comprender el Palacio, que es Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO", ha subrayado Fernández, realzando la "dedicación" y "profesionalidad" con que ha sido elaborada por parte de Plena Inclusión y la Universidad de Zaragoza, también "los valores y el compromiso ético" para conseguir "que todo el mundo acceda en igualdad de condiciones" a La Aljafería.

La presidenta ha reconocido la labor desarrollada por la entidad Plena Inclusión "en la integración de personas con discapacidad en la sociedad", así como el trabajo realizado por el equipo académico responsable del proyecto y por el grupo de alumnas que han participado en el mismo.

Con esta acción, la Aljafería se suma a los realizados sobre los edificios del Paraninfo de la Universidad de Zaragoza, la Facultad de Filosofía y Letras y a otro en fase de elaboración dedicado al Paisaje Cultural del Valle Alto del Río Aragón.

HERRAMIENTA PARA LA ACCESIBILIDAD

Por su parte, el coordinador del proyecto, Jorge Jiménez, ha explicado que el origen del folleto está en la participación de Plena Inclusión y la Oficina de Atención a la Diversidad de la Universidad de Zaragoza en el proceso formativo de los alumnos del máster de Gestión del Patrimonio Cultural.

Ha expresado que el curso de accesibilidad cognitiva al patrimonio cultural, dentro del máster, es "fundamental" para que las personas que van a gestionar el patrimonio cultural "integren cualquier herramienta para facilitar la accesibilidad". Los alumnos del máster participan en la elaboración de las guías de lectura fácil en todas las promociones.

La guía "facilita el acceso a diferentes colectivos, por ejemplo las personas que han perdido el hábito de lectura, personas con discapacidad intelectual y otro tipo de diversidades psíquicas".

La lectura fácil comprende una serie de reglas relativas a los contenidos y las expresiones gramaticales, también el diseño: "Sigue unas premisas muy específicas", ha apuntado Jiménez.

ABANDERADOS DE LA LECTURA FÁCIL

Santiago Villanueva ha expuesto que Plena Inclusión es "un movimiento asociativo de base familiar" creado hace 64 años que representa a los más de 14.000 aragoneses con discapacidad intelectual o trastornos del desarrollo, sumando 39 asociaciones y fundaciones sin ánimo de lucro que prestan servicio a más de 6.500 personas desde su nacimiento y a lo largo de toda su vida en más de cien centros.

El presidente de Plena Inclusión ha enfatizado que "la accesibilidad es un derecho que abre la puerta a otros, como la educación, la salud o el empleo", de manera que "sin accesibilidad no hay derechos", reivindicando el derecho a comprender la información del entorno.

"Somos abanderados de la lectura fácil", defendiendo una señalética "comprensible" y "entornos acogedores" para impulsar "una sociedad más justa y equilibrada", tras lo que ha hecho hincapié en que "las Cortes de Aragón son un ejemplo de accesibilidad cognitiva" desde hace varios años.