Las Cortes de Aragón tramitarán la proposición de ley del PSOE del Estatuto de la Mujer Rural

ZARAGOZA 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las Cortes de Aragón tramitarán la proposición de ley del grupo parlamentario socialista del Estatuto de la Mujer Rural, que el Pleno ha tomado en consideración este jueves, con el voto a favor de todos los grupos excepto VOX, que ha votado en contra.

Ha presentado la iniciativa la diputada del PSOE María Rodrigo, quien ha señalado que la brecha de género alcanza el 46% en el régimen de autónomos en el medio rural y solo el 25% de las explotaciones agropecuarios tienen propietarias, indicando que solo el 6% de las industrias agrarias son propiedad de una mujer.

"Las mujeres rurales están muy identificadas con el medio en el que viven, pero las posibilidades de empleo son muy escasas", ha continuado Rodrigo, apuntando que el 41,5% de las mujeres asesinadas este año residían en el medio rural.

Además, las mujeres son "claves" en el sostenimiento del medio rural y la masculinización del territorio, ha continuado, conlleva más desigualdades. "Es más que necesaria una Ley del Estatuto de la Mujer Rural en Aragón", aunque "no es poca la regulación" actual en todos los niveles, que incluye una ley orgánica y normativa europea.

La diputada del PP Ana Marín ha afirmado que el PP pretende "que la mujer no viva como vivía mi abuela", que la mujer que hoy trabaja en el medio rural, en el sector agropecuario u otros, como las casas rurales, "avance y no tenga que depender del trabajo y cobren Seguridad Social, lo que no tenían nuestras abuelas".

La parlamentaria de VOX Carmen Rouco ha rechazado la toma en consideración, ha criticado que "con las políticas del bipartidismo no habrá hombre ni mujer para sostener el medio rural", en alusión al "fanatismo climático" y la importación de productos de terceros países, criticando el reciente acuerdo de la UE con Mercosur.

La diputada de CHA, Isabel Lasobras, ha defendido el voto a favor para promover la igualdad y el desarrollo sostenible en el medio rural. "Necesitamos de esta protección legal porque la desigualdad se potencia" en los lugares más despoblados.

La diputada de Aragón Teruel Existe, Pilar Buj, ha dejado claro que "esa desiguadad existe y las cosas no cambian solas, sino que hay que hacer que cambien", animando a aprobar el Estatuto de la Mujer Rural. Ha resaltado aspectos como la promoción de la igualdad efectiva y la promoción de las mujeres a los órganos de gobierno de las entidades agrarias.

Para el diputado de Podemos, Andoni Corrales, el PSOE "es poco ambicioso en sus pasos hacia el feminismo", señalando que en el medio rural no solo hay agricultoras y ganaderas, sino profesionales de todos los sectores, y ha recomendado incluir en este Estatuto al colectivo LGTBIQ+.

El parlamentario del PAR, Alberto Izquierdo, ha realzado "el papel absolutamente relevante" de la mujer en el medio rural, indicando "sigue siendo muy secundario" en ámbitos como las cooperativas y las explotaciones agrarias, aunque está creciendo "y el sector se va equilibrando". Desde IU, Álvaro Sanz ha abogado por "garantizar derechos" y cumplir la normativa vigente, aseverando que "sin derechos no habrá igualdad".