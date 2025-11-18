Las Cortes proponen crear un cauce "eficaz" para tramitar las quejas de los vecinos de las viviendas turísticas

ZARAGOZA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Fomento del Parlamento aragonés ha aprobado este martes "instar al Gobierno de Aragón a establecer un cauce de comunicación eficaz para que los vecinos de las viviendas de uso turístico puedan transmitir sus quejas de modo ágil a los promotores o gestores de las mismas, así como a la Inspección de Turismo".

La proposición no de ley ha sido presentada por Vox y ha salido adelante con la aprobación de todos los grupos parlamentarios, a excepción de CHA, que se ha abstenido.

Desde Vox, Carmen Rouco ha presentado ha destacado que "el fenómeno de las Viviendas de Uso Turístico constituye un acontecimiento relativamente novedoso que en ocasiones no está exenta de controversias como consecuencia de la convivencia para las personas que habitan permanentemente en un determinado inmueble".

Rouco ha enumerado una serie de decretos ley, los cuales, ha expresado, "son poco eficaces para garantizar la vida de los afectados por molestias y otros perjuicios a la vista de las características y duración de este tipo de hospedajes", ya que "las estancias de estas viviendas son generalmente muy cortas".

Por este motivo, "si no se establecen mecanismos de comunicación ágiles que permitan remediar la situación rapidez, es probable que cuando los vecinos consigan contactar con el propietario o gestor de la vivienda, el usuario la haya abandonado", ha afirmado Rouco.

Por parte del PP, Susana Cobos ha apostado por "mejorar la convivencia vecinal" y continuar garantizando que las viviendas turísticas sean "un motor" económico sin que se conviertan en "una fuente de conflictos", observando que este modelo turístico ha crecido durante años "sin una regulación adecuada" y ha avisado de que la legislación se puede quedar "en papel mojado", emplazando a "reaccionar a tiempo".

En el turno del PSOE, Beatriz Sánchez ha recordado que la Justicia de Aragón, Concepción Gimeno, trasladó al Gobierno de Aragón una sugerencia en este sentido y que "se han dado pasos importantes", compartiendo el diagnóstico porque "no existe un mecanismo ágil que permita a los vecinos comunicar los problemas en tiempo real y cuando el propietario tiene conocimieto los inquilinos ya se han marchado".

Para la diputada de CHA, Isabel Lasobras, el crecimiento de las viviendas de uso turístico guarda relación con "la expulsión" de los vecinos, señalando que "hay ruido y comportamientos incívicos", que afectan especialmente a las capitales y a los pequeños municipios turísticos, pero reducir esta cuestión al orden público "es insuficiente" porque "el problema de fondo no es que los turistas molesten, es que los vecinos ya no pueden vivir en sus barrios".

La parlamentaria de Aragón-Teruel Existe, Pilar Buj, ha manifestado que estas viviendas son "un reto enorme" para los ayuntamientos de pequeños municipios con gran presión turística, como los del Pirineo o la Sierra de Albarracín, no solo por su afección al mercado de la vivienda. Ha indicado que algunos turistas causan molestias al resto de vecinos.

El diputado del PAR, Alberto Izquierdo, ha apoyado la puesta en marcha de un mecanismo de comunicación "para que todo el mundo esté más o menos cómodo" y ha defendido que cada comunidad de propietarios tenga una regulación interna y no "limitar la actividad de los negocios".