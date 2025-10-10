La creación de empresas sube un 16,1% en agosto en Aragón, con 159 nuevas sociedades mercantiles

Archivo - Aragón registra un incremento en la creación de empresas en agosto. - GOBIERNO DE ARAGÓN - Archivo

ZARAGOZA 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

La creación de nuevas empresas en Aragón ha subido un 16,1% en agosto en tasa interanual, con un total 159 sociedades mercantiles constituidas, en un mes en el que se disolvieron 30 empresas, un 15,2% menos.

Se trata del segundo mejor dato de constitución de empresas en un mes de agosto en la región de la serie histórica, según los datos difundidos este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con el ascenso de agosto, la creación de empresas en Aragón sale de las cifras negativas que registró el mes anterior. Para la constitución de las 159 empresas creadas en el pasado mes de agosto se suscribieron algo más de 10,8 millones de euros, lo que supone un 88,09% más que en el mismo mes de hace un año.

Asimismo, de las 39 empresas que echaron el cierre el pasado mes de agosto en Aragón, 33 lo hicieron voluntariamente; cuatro por fusión con otras sociedades y las otras dos restantes por otras causas.

País Vasco (+24,07%) La Rioja (+22,22%) y Andalucía (+18,21%) han sido las comunidades autónomas que han anotado crecimientos más grandes en la creación de empresas, mientras que en el lado contrario se sitúan Asturias, Navarra y Murcia, con retrocesos de un 39,37%, 35,37% y un 31,19%, respectivamente.

En cuanto a la disolución de empresas, La Rioja (+250%), Asturias (+144,44%) y Castilla-La Mancha (+28,57%) han sido las comunidades autónomas en las que más empresas se han destruido en tasa interanual, mientras que Baleares, Cantabria y Canarias las que menos, con retrocesos de un 41,1%, 40% y un 38,24%, respectivamente.

Por su parte, el número de sociedades mercantiles que han ampliado capital ha crecido un 51,3% en Aragón en agosto, hasta las 59 empresas. El capital suscrito en dichas ampliaciones ha alcanzado los 27,18 millones de euros, cifra un 57,7% superior a la de agosto del año anterior.