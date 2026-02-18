La crecida ordinaria del Ebro atraviesa Gelsa con un caudal de 1.600 metros cúbicos por segundo

ZARAGOZA 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

La crecida ordinaria del río Ebro atraviesa Gelsa (Zaragoza) con un caudal que ronda los 1.600 metros cúbicos por segundo y quedará absorbida por el embalse de Mequinenza (Zaragoza), ha informado este miércoles la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE).

Durante las últimas 30 horas no se han registrado precipitaciones reseñables, las temperaturas no han variado sustancialmente y se sitúan por encima del promedio climático de referencia 1991-2020.

Las precipitaciones del pasado lunes, 16 de febrero, generaron repuntes en los afluentes de la margen izquierda del Ebro entre el Nela y el Aragón y un nuevo repunte de caudal en el tramo alto del Ebro cuyo valor máximo ha estado próximo a los 800 metros cúbicos por segundo durante la madrugada de este miércoles en Logroño. La crecida de los ríos Ega y Aragón, aunque inferior a la del fin de semana, también ha provocado un nuevo y pequeño repunte en el Ebro en Castejón algo superior a 1.500 metros cúbicos por segundo.

Las crecidas están siendo laminadas y gestionadas --por medio de vertidos controlados-- por los embalses del Ebro, Mansilla, Urrúnaga, Ullívarri, Eugui, Alloz, Itoiz, Yesa y Mequinenza-Ribarroja-Flix.

En la desembocadura del Ebro, el caudal regulado es de unos 1.500 metros cúbicos por segundo.

La CHE prevé para esta tarde la llegada de un frente frío, asociado a la borrasca 'Pedro', que dará lugar a más precipitaciones hasta primeras horas del viernes, en principio, menos cuantiosas que las del pasado lunes y con una cota de nieve más baja, alrededor de los 1.000-1.200 metros sobre el nivel del mar, ya que las temperaturas bajan de forma notable entre el este miércoles y este jueves.

PREDICCIÓN HIDROLÓGICA

La segunda crecida del Ebro alcanzará Castejón (Navarra) al final de la jornada de hoy, no obstante es posible que no se genere un repunte de caudal en este aforo, sino que este se mantenga cercano a los 1.500 metros cúbicos por segundo hasta el jueves.

Del mismo modo, se mantendrán los caudales en todo el tramo aguas debajo de Castejón hasta Zaragoza, con valores oscilando entre los 1.300 y 1.500 hasta este viernes, día a partir del cual se empezará a apreciar una disminución de caudal más relevante. En Gelsa, en esta disminución se producirá este sábado, 21 de febrero.

Por último, las precipitaciones previstas para este jueves podrán volver a producir repuntes de caudal en los mismos afluentes del Ebro que los últimos días, pero de menor magnitud, por lo que apenas tendrán incidencia en la evolución de los caudales del Ebro de cara al sábado y domingo e inicios de la siguiente semana, cuando la tendencia del caudal, en líneas generales, será claramente descendente.