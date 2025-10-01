Cruz Roja ofrecerá más de 250 servicios preventivos sanitarios durante las Fiestas del Pilar

ZARAGOZA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Cruz Roja en Zaragoza se prepara para acompañar a la ciudad en sus días grandes. Cerca de 250 servicios preventivos sanitarios se desplegarán en distintos puntos de la ciudad, con el apoyo de más de 200 personas voluntarias que, con su entrega y vocación, velarán por la seguridad y el bienestar de quienes disfrutan de las Fiestas del Pilar.

Este miércoles se ha presentado el dispositivo que durante 10 días instalará Cruz Roja en diferentes puntos de gran concentración de público. La vicepresidenta de Cruz Roja, Raquel Martínez, ha señalado que se trata de "un amplio despliegue sanitario en colaboración con el Ayuntamiento y entidades privadas".

Tras el éxito de la experiencia pionera en 2024, Cruz Roja vuelve a incorporar su equipo psicosocial en los eventos de mayor afluencia, como el pregón y los conciertos en la Plaza del Pilar. Este equipo, formado por psicólogos, trabajadores sociales y socorristas capacitados en apoyo emocional, estará preparado para atender situaciones que, sin requerir asistencia médica, sí necesitan contención y acompañamiento humano. Se dará respuesta a menores en crisis, familiares de personas atendidas y víctimas de violencia sexual, garantizando siempre espacios privados y seguros para la intervención.

En este sentido, ha resaltado que "cualquier lugar en el que se encuentre un puesto de Cruz Roja o haya un voluntario podrán acudir los ciudadanos en caso de necesidad y se considerará un punto seguro".

El dispositivo sanitario contará con tres ambulancias de Soporte Vital Avanzado (SVA), 12 ambulancias de Soporte Vital Básico (SVB), 3 puestos móviles de primeros auxilios (PAS, 6 vehículos de transporte, 2 vehículos todoterreno, un Puesto de Socorro Avanzado (PSA), módulos sanitarios fijos y móviles.

Además, dos ambulancias SVB estarán operativas las 24 horas del 3 al 13 de octubre, coordinadas por el Centro de Operaciones (976 22 22 22), que estará activo día y noche ofreciendo apoyo continuo a los medios humanos y materiales en servicio.

OFRENDA DE FLORES

El 12 de octubre, desde las 5.30 horas, Cruz Roja montará su Hospital de Campaña (PSA) en la Plaza del Pilar. Alrededor de un centenar de personas estarán allí para atender a oferentes y público en general.

Además de preventivos sanitarios, Cruz Roja Juventud facilitará el acceso a la Ofrenda a menores y personas con movilidad reducida (para llegar, mejor por Cesar Augusto y Fuente de la Hispanidad. También se habilitará el tradicional servicio de guardería para niños y niñas perdidos, un gesto que demuestra que, en medio de la multitud, siempre hay un lugar seguro.

ZONAS DE OCIO

Cruz Roja Juventud estará presente en los espacios de ocio nocturno con acciones de sensibilización sobre salud sexual, género y consumo responsable. Se repartirán preservativos, barreras de látex, lubricantes, alcoholímetros y materiales informativos en Plaza del Pilar (3 de octubre), Estación del Norte (6 de octubre, Jardín de Invierno (8 de octubre) y Concierto en Plaza del Pilar (10 de octubre).

Por otra parte, este año regresa la Carrera Solidaria Cruz Roja Pilar 2025, organizada junto al Club de Atletismo Olimpo, el domingo 5 de octubre. Más de un millar de personas se han inscrito en esta cita inclusiva y familiar que promueve la salud y el espíritu solidario.