Crystal Fighters cuelga el cartel de completo en Pirineos Sur y convierte al anfiteatro en una gigantesca pista de baile

LANUZA (HUESCA), 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los londinenses Crystal Fighters y Tu Otra Bonita han llenado el escenario natural de Lanuza del Pirineos Sur este sábado, después de que hiciesen lo propio Estopa y Maruja Limón y Residente y Rayden en las jornadas anteriores.

La fuerza de Crystal Fighters era algo que conocía bien Pirineos Sur, ya que en su visita de 2017 contaron con un público completamente entregado a sus canciones. Su concierto comenzó con una desenfrenada introducción de casi diez minutos con dos txalapartas, a lo que siguieron 'I love london', 'L.A. calling' y 'Love is all i got'.

'Bridge of bones' y 'Boomin' in your jeep' sirvieron para bajar la intensidad, coger aliento, y mostrar facetas más relajadas, han apuntado desde Pirineos Sur. También sonaron 'Love natural' y 'At home', para encarar una recta final que remataron con 'Xtatic truth' y 'Plage'.

TU OTRA BONITA

Tu Otra Bonita llegaron al Pirineos Sur con su último trabajo, 'Crema', donde interpretaron 'Mi cura', una canción con deje muy flamenco, que abrió la velada, sonó repasada, acogedora, perfecta para disfrutar de los últimos rayos de luz en el pantano de Lanuza. Pero con 'El camello del barrio', ya comenzaron a demostrar su maestría para armar canciones pegadizas con elementos de pop, rumba, flamenco y sutiles sonidos cubanos.

'Algo que ya', reconocida como una de sus composiciones favoritas, también fue muy bien recibida por un público al que poco más les iba a costar a meter en el bolsillo, siguiendo esas mismas coordenadas, apostando en momentos por las baladas y otras por piezas ideales para bailar en Lanuza.

El trío, acompañado de tres músicos más en el escenario, dio cabida a 'Alitas de mar' y sacó a relucir su cara más rockera y también bailable con 'Locos de amor' y 'Se quemó'. Terminó su aventura en el escenario con toda la banda en el agua.