Cs trabaja "desde el minuto uno" para que la despoblación sea una cuestión de Estado

Publicado 06/03/2019 14:54:51 CET

TERUEL, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Ciudadanos a la Presidencia de Aragón, Daniel Pérez Calvo, ha asegurado que la formación liberal está trabajando "desde el minuto uno para que la despoblación sea una cuestión de Estado". Ha subrayado que pretender combatir este grave problema que sufre Teruel desde los despachos de Zaragoza es "perder el tiempo".

"Ayer Albert Rivera se comprometió en Zaragoza a crear un Plan Estratégico contra la despoblación para que sea una cuestión de Estado. Es nuestra obligación ponernos en serio con este problema, que va más allá de los partidos y es una cuestión de toda la sociedad", ha aseverado Pérez Calvo en declaraciones a los medios tras la reunión de trabajo que ha mantenido con los dirigentes del partido en Teruel con el objetivo de abordar las propuestas e iniciativas para la provincia.

Asimismo, el candidato de Cs ha insistido en la necesidad de "transmitir la realidad de que Teruel es un territorio maravilloso para vivir, para atraer inversión y para retener el talento joven". Además, ha considerado que todos los turolenses "deben ser embajadores de la provincia en todos los ámbitos, también en nivel de Europa".

En ese sentido, se ha mostrado convencido de que los propios turolenses van a ofrecer soluciones para combatir la despoblación, mientras que los políticos "van a tener que saber responder a estos retos y estar a la altura". "Nadie resuelve mejor los problemas que quién los sufre. Abordar la despoblación es nuestro problema más urgente", ha añadido.

"Ciudadanos va a poner todas las facilidades al alcance de las empresas y de los turolenses. No vamos a ser tanto de dar ayudas, aunque también las daremos, como de no poner trabas. La administración tiene que estar al servicio de la gente y no al revés", ha indicado.

En cuanto a los futuros pactos, Pérez Calvo ha instado a Javier Lambán a "aclarar con qué PSOE está", pues no sirve de nada "que un día se envuelva en la bandera de España y al día siguiente promueva una Ley de Derechos Históricos basada en foralismos".

Finalmente, ha asegurado que Ciudadanos "no concibe la política como un mercado persa y no cree en los cambios de cromos entre las instituciones". "Nuestro respeto a los votantes es muy grande. Tenemos que ser capaces de interpretar lo que nos están demandando. Vamos a ser propulsores de acuerdos y diálogo porque estos grandes retos son más fáciles de afrontar desde la unidad", ha concluido.