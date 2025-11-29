Cuarte de Huerva refuerza la seguridad y mejora la capacidad de respuesta ante episodios de lluvia intensa

Reunión informativa celebrada en el Ayuntamiento de Cuarte de Huerva con los vecinos afectados por las inundaciones del pasado 28 de septiembre y del 6 de julio de 2023 - AYUNTAMIENTO DE CUARTE DE HUERVA

El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Cuarte de Huerva (Zaragoza) ha acometido varias acciones para reforzar la seguridad y mejorar la capacidad de respuesta del municipio ante episodios de lluvia intensa, con la prioridad de proteger siempre a las personas y de sus bienes.

La alcaldesa de Cuarte de Huerva, Elena Lacalle; la arquitecto municipal Abigail Sánchez; y el jefe de Policía Local, David Almudí, han mantenido una reunión informativa abierta con los vecinos afectados por las inundaciones del pasado 28 de septiembre, un episodio que volvió a poner en evidencia la vulnerabilidad del municipio frente a fenómenos meteorológicos extremos.

La reunión, de más de cuatro horas, ha tenido como finalidad informar de las medidas adoptadas desde la primera gran inundación del 6 de julio de 2023, hasta las más recientes actuaciones tras las intensas lluvias del 28 de septiembre de este año. La cita se ha desarrollado con el objetivo de ofrecer explicaciones "claras y directas", compartir el trabajo realizado desde el consistorio y "escuchar de primera mano las inquietudes vecinales", han indicado desde el Ayuntamiento de Cuarte de Huerva.

Una de las medidas que también se han expuesto ha sido la elaboración de un Plan Municipal de Protección Civil ante Inundaciones, una herramienta "fundamental" que marca los protocolos de actuación en situaciones de emergencia.

Este plan se ha complementado con un estudio técnico sobre el comportamiento del agua en los barrancos que rodean el municipio, los principales causantes de las inundaciones que afectan al casco urbano de Cuarte de Huerva. Dicho estudio se ha presentado ante la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), que no solo lo ha avalado, sino que se ha comprometido a ampliarlo y actualizarlo.

Según ha comentado la alcaldesa, la CHE se comprometió a presentar el informe definitivo en el mes de enero, lo que permitirá avanzar en soluciones conjuntas junto a otros organismos implicados.

En paralelo, el Ayuntamiento de Cuarte de Huerva ha impulsado un proceso de coordinación estrecha con todas las administraciones competentes, con quienes se han celebrado reuniones técnicas y mesas de trabajo. Entre los organismos implicados se encuentran la Demarcación de Carreteras, ADIF, el Gobierno de Aragón, la CHE y los Ayuntamientos de Cuarte, María de Huerva, Cadrete y Zaragoza.

La implicación de todos ellos es "clave" para avanzar en soluciones eficaces, ya que el problema de las inundaciones no se limita a una sola localidad, sino que afecta de forma directa a toda la cuenca del río Huerva y a su entorno urbano y viario.

En este sentido, la alcaldesa subrayó que "no se trata de una cuestión local, sino de un fenómeno que requiere una respuesta conjunta, coordinada y a la altura del desafío. Estamos trabajando todos juntos para establecer soluciones cuanto antes".

OTROS ACTORES CLAVE

Otro de los elementos "clave" que se trató en el encuentro ha sido el papel que ha desempeñado el Jardín del Monasterio durante la última lluvia torrencial. Según ha informado la arquitecto municipal, a pesar de que su diseño original respondía a criterios de gestión de aguas pluviales en tormentas ordinarias, esta infraestructura ha funcionado como una presa natural que ha ayudado a frenar la velocidad del agua, evitando daños mayores.

A raíz de esta experiencia, el Ayuntamiento ha decidido introducir mejoras en su diseño y funcionalidad, entre ellas la instalación de un sistema de megafonía que permitirá alertar a la población en caso de emergencia.

En esa misma línea, también se están incorporando nuevas consideraciones técnicas al proyecto del Parque Fluvial, una intervención que ya cuenta con el respaldo económico del Gobierno de Aragón.

Este espacio, concebido como una zona de encuentro, deporte y recreo junto al río Huerva, pasará a tener un papel relevante en la prevención de inundaciones. El nuevo diseño también incluirá equipamiento sonoro de emergencia, siguiendo el modelo previsto para el Jardín del Monasterio.

Por su parte, el jefe de Policía Local, David Almudí, ha desglosado el protocolo de actuación del ayuntamiento, cuando se activa una emergencia y qué mecanismos se ponen en marcha en cuanto se detecta una situación de riesgo.

Además, ha subrayado la importancia de seguir los canales de comunicación oficiales del Ayuntamiento, especialmente a través de WhatsApp y redes sociales, así como de consultar e interpretar correctamente las alertas meteorológicas emitidas por AEMET.

En su intervención, la alcaldesa ha querido dejar claro que, aunque el Ayuntamiento trabaja en soluciones estructurales y a medio plazo junto a otras administraciones, también "es fundamental" que la ciudadanía adopte medidas de autoprotección.

"Debemos estar preparados para cualquier eventualidad. Nadie puede asegurar cuándo volverá a producirse un fenómeno extraordinario, pero sí podemos estar mejor preparados", ha instado.

El encuentro ha concluido con un turno de palabra abierto en el que los vecinos han pedido trasladar sus preguntas, inquietudes y propuestas. Desde el equipo de Gobierno se ha reiterado el compromiso de mantener la comunicación directa y transparente con los afectados, y de seguir informando puntualmente sobre todos los avances.

LA URGENCIA DE UNOS ACCESOS ADECUADOS

Como colofón del encuentro, se ha abordado un problema de fondo que ha quedado nuevamente en evidencia con las últimas lluvias, que es la "falta de accesos seguros y suficientes al municipio".

Tanto la carretera nacional N-330 como la autovía A- 23 se vieron completamente anegadas, impidiendo no solo la entrada y salida del municipio, sino también la movilidad interna entre barrios como el de Santa Fe.

Cuarte de Huerva sigue contando con los mismos accesos que hace más de veinte años, cuando la población apenas superaba los 2.000 habitantes, mientras que en la actualidad son más de 16.000 vecinos, por lo que esa infraestructura resulta "claramente insuficiente tanto en el día a día como en situaciones de emergencia", ha incidido a alcaldesa.

Por este motivo, la alcaldesa ha vuelto a reivindicar la necesidad urgente de construir una rotonda en la avenida del Rosario, una petición que, según ha remarcado, no puede demorarse más.

"Buscaremos ayuda donde haga falta. Vamos a hacer todo lo que está en nuestra mano para protegernos, porque lo más importante para nosotros son nuestros vecinos", ha concluido Elena Lacalle.