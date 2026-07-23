Cuevas de Cañart, La Ginebrosa y Valjunquera reciben la ayuda de la DPT para poner en marcha un multiservicio rural

El diputado delegado del área de Desarrollo Territorial en la puerta del multiservicio de Bea. - DIPUTACIÓN DE TERUEL

ZARAGOZA 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los ayuntamientos de Cuevas de Cañart, La Ginebrosa y Valjunquera recibirán la ayuda de DPT para poner en marcha un multiservicio rural en estas localidades, tras participar en la convocatoria de subvenciones para su nueva implantación por parte de la institución.

Desde el Área de Desarrollo Territorial se lanza cada año esta convocatoria en régimen de concurrencia competitiva, con un presupuesto máximo estimado de 30.000 euros en total y una cuantía máxima de subvención por solicitante del 80% de los gastos subvencionables.

La finalidad de esta ayuda es apoyar a los ayuntamientos en la prestación de servicios básicos a los habitantes de municipios en los que la actividad privada ya no es capaz de prestarlos. Las ayudas se destinan a ejecutar las actuaciones necesarias para la primera puesta en funcionamiento de multiservicio rural en este año 2026.

El proyecto de los multiservicios fue creado por la Cámara de Comercio e Industria de Teruel para facilitar la permanencia de los servicios básicos en el ámbito rural, donde este tipo de negocios trasciende de su sentido puramente mercantil para alcanzar connotaciones de tipo social.

La Red de MultiServicios Rurales crece cada año en las poblaciones con menor número de habitantes en Teruel donde han desaparecido servicios básicos como comercio y/o bar, aunque puede ofrecer otros servicios complementarios que son beneficiosos para los habitantes.

AYUDAS PARA REFORMAS DE LOS MULTISERVICIOS

El Boletín Oficial de la Provincia ha publicado, con fecha de 23 de julio, la convocatoria de las subvenciones a ayuntamientos para equipamiento, mantenimiento y conservación de Multiservicios Rurales en la provincia de Teruel 2026.

Pueden solicitarlas los ayuntamientos para sí o para sus barrios rurales o las Entidades Locales Menores que presenten sus solicitudes dentro de plazo, hasta el día 20 de agosto. Para el diputado delegado del área de Desarrollo Territorial, Javier Ciprés, se trata de "ayudar a las reformas que puedan tener necesidad los ayuntamientos en estas infraestructuras que hay en municipios de menos de 501 habitantes, que es el 80% de la población de Teruel".

Ha agregado que "desde el área de Territorio lo que pretendemos es que se tenga una oportunidad en estas zonas despobladas, y en el corazón de la España vaciada como es la provincia de Teruel, de que las actividades esenciales sigan funcionando en los municipios y a pesar de que el envejecimiento es un problema en la mayoría de ellos, que haya gente joven que pueda decidir retornar a sus lugares de origen o que quiera emprender en estos municipios rurales, que tanta necesidad tienen de poder tener gente joven aquí viviendo".

La institución destina una partida inicial de 90.000 euros --pudiendo incrementarse hasta 120.000 euros-- para gastos referidos a pequeñas obras de reparación, mantenimiento y conservación, así como la adquisición de equipamiento y mobiliario necesarios para el funcionamiento del multiservicio rural que de manera indubitada estén relacionados directamente con el desarrollo de la actividad.

La cuantía máxima de subvención por solicitante será del 80% de los gastos subvencionables, sin que pueda superar los 3.000 euros. El importe de la subvención en ningún caso superará el coste de la actividad subvencionada.