El Dance de Sariñena inaugura su nueva sede en el Casino de la localidad

Inauguración de la nueva sede de la Agrupación del Dance de Sariñena, con la presencia del presidente de la Diputación Provincial de Huesca (DPH), Isaac Claver. - DIPUTACIÓN DE HUESCA

ZARAGOZA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación Provincial de Huesca (DPH), Isaac Claver, ha inaugurado este miércoles la nueva sede habilitada para la agrupación del Dance de Sariñena en la planta baja del Casino, denominada 'la Casa del Gasto'.

Su acondicionamiento forma parte de una intervención global superior a los 100.000 euros para sanear y mejorar este histórico edificio, de los que 36.000 euros han sido financiados por la institución provincial a través del Plan Impulso, ha informado la DPH.

La inauguración ha puesto el broche a la celebración del día grande de las fiestas patronales de Sariñena en honor a San Antolín, en la que el presidente de la institución provincial, Isaac Claver, ha acompañado a los vecinos de la localidad en la tradicional procesión y en la misa, antes de asistir a la representación del Dance en una abarrotada plaza de El Salvador, frente a la iglesia parroquial.

El presidente de la Diputación ha estado junto al alcalde de Sariñena, Francisco Villellas; la vicepresidenta segunda de la institución provincial, Celsa Rufas; el diputado provincial y alcalde de Grañén, Carlos Sampériz; el concejal de Fiestas de Sariñena, Mascún Ariste; el concejal Valeri Tella, y otros responsables de la provincia y del consistorio sariñenense.

Tras la representación, la comitiva se ha desplazado hasta el Casino para conocer la nueva Casa del Gasto junto a los integrantes del Dance.

UN LUGAR PARA REUNIRSE Y GUARDAR MATERIAL

Este espacio permitirá a la agrupación disponer de una sede estable para reunirse, preparar sus actividades y custodiar los trajes, espadas, palos y demás materiales vinculados a esta tradición.

Tras las intervenciones del alcalde y del presidente del Dance de Sariñena, Jesús Puyol, Isaac Claver ha destacado que "mantener vivas nuestras tradiciones es preservar la identidad de nuestros pueblos y garantizar que las nuevas generaciones conozcan, valoren y continúen un legado que forma parte de la historia de todo el Alto Aragón".

La nueva dependencia se encuentra situada bajo la terraza del Casino y dispone de zonas de reunión y almacenamiento, un taller para construir nuevos palos y gaitas, además de aseos.

Su acondicionamiento forma parte de la intervención global realizada en el edificio, que también ha incluido la rehabilitación de tejados y aleros, la impermeabilización de la terraza, la eliminación de filtraciones y la colocación de elementos de protección frente a las aves, completándose la financiación con fondos propios del Ayuntamiento de Sariñena.

La nueva sede recupera el nombre de la antigua Casa del Gasto, una dependencia del grupo en la que se guardaban los elementos de la representación, se preparaban actuaciones y desplazamientos y se compartían los alimentos entregados por los vecinos durante las fiestas. Esta última costumbre se ha recreado este miércoles en la plaza de la mano de la Agrupación de Peñas de Sariñena.

La colaboración entre la Diputación Provincial de Huesca y el Ayuntamiento contribuye así tanto a la conservación de un edificio histórico como a la continuidad de una de las manifestaciones culturales más arraigadas de Los Monegros.

El Dance de Sariñena, declarado Fiesta de Interés Turístico de Aragón e integrado en la declaración de los Dances en Aragón como Bien de Interés Cultural Inmaterial, ha vuelto a reunir este 2 de septiembre a numerosos vecinos y visitantes en torno a su pastorada, sus dichos, la lucha entre moros y cristianos, las mudanzas de palos y espadas y el tradicional Degollao.