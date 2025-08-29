La Delegación del Gobierno en Aragón condena la vandalización de la sede del PP en Huesca

Archivo - Sede de la Delegación del Gobierno de Aragón - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN ARAGÓN - Archivo

HUESCA 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Delegación del Gobierno en Aragón ha condenado la vandalización de la sede del PP en Huesca, contra la que esta madrugada han lanzado dos pollos muertos, huevos y pintura roja.

"Desde @DelGobEnAragon condenamos la vandalización de la sede del @pp_huesca", ha escrito esta institución en su cuenta de la red social X a primera hora de este viernes.

"Nuestros valores democráticos se fundamentan en el debate político y en el respeto a nuestro sistema de partidos, nunca en las acciones violentas ni vandálicas", han añadido en el mensaje.