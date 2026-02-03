La Delegación del Gobierno trabaja en una alternativa de paso durante la reparación del puente de la N-260, en Bisaurri

El delegado del Gobierno en Aragón,Fernando Beltrán, y el subdelegado del Gobierno en Huesca, Carlos Campo. - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

CASTEJÓN DE SOS (HUESCA), 3 (EUROPA PRESS)

El delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, y el subdelegado del Gobierno en Huesca, Carlos Campo, han mantenido este martes una reunión con la Comarca de Ribagorza y con alcaldes y alcaldesas de la zona afectada por el deslizamiento un talud de la N-260 en el término municipal de Bisaurri (Huesca).

El objetivo de este encuentro ha sido comunicar las afectaciones previstas por las obras de emergencia para la sustitución del pontón sobre el barranco de Urmella, así como las posibles soluciones para garantizar la circulación de los vecinos y vecinas.

Beltrán ha mantenido conversaciones con el Ministerio de Defensa para solicitar la colaboración del Ejército de Tierra en la búsqueda de una alternativa de paso sobre el barranco de Urmella, en la N-260. Con ese fin, el Regimiento de Pontoneros desplazó el pasado miércoles 28 de enero una unidad para, junto a técnicos de Carreteras del Estado, reconocer el terreno y estudiar la viabilidad para el tendido de un puente provisional que permita asegurar las comunicaciones en la comarca. Tras esta primera inspección, se trabaja en un estudio técnico más detallado para avanzar en esta opción.

La construcción de un pontón provisional, con capacidad para vehículos de hasta 20 toneladas, garantizaría la circulación hacia y desde Castejón de Sos, localidad de referencia sanitaria y educativa, durante las obras de emergencia que va a acometer próximamente el Ministerio de Transportes, que obligan a la sustitución completa del tablero de vía existente.

El Gobierno de España, en el Consejo de Ministros del pasado 15 de octubre, declaró la emergencia de las obras de rehabilitación estructural del pontón sobre el barranco de Urmella, N-260 punto kilométrico 383+150, en el término municipal de Bisaurri, por importe de 453.421,66 euros.

El objetivo es subsanar la situación de grave peligro existente tras el hundimiento de parte de la plataforma de la vía la pasada primavera. Previamente, el Ministerio de Transportes había realizado trabajos de sondeos con extracción de testigos, así como ensayos geotécnicos de penetración dinámica en diferentes puntos de la carretera N-260, entre las localidades de Bisaurri y Castejón de Sos.

El subdelegado del Gobierno en Huesca, Carlos Campo, ha estado en contacto durante las últimas semanas con las alcaldías de la zona, una vez constatada la necesidad técnica de llevar a cabo un corte total de la vía para la sustitución del actual puente por uno nuevo, operación que requerirá reforzar el terreno colindante con pivotes.