El delegado del Gobierno defiende la "fortaleza" del Estado y Azcón critica a quienes "debilitan" la Constitución

Zaragoza ha acogido este jueves el acto de conmemoración del XLVI aniversario de la Constitución Española, en el que el delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, ha defendido la "fortaleza" del sistema derivado de la Carta Magna de 1978, mientras el presidente del Gobierno autonómico, Jorge Azcón, ha pedido reflexionar sobre si no la debilitan factores como "la imputación del Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz; el ataque del Gobierno a los jueces, los casos de corrupción y la Ley de amnistía".

El 46º aniversario de la Carta Magna se ha conmemorado en la sede de la Delegación del Gobierno en Aragón con un acto sobrio sin que sonara el himno de España por respeto a los afectados por la DANA en el que el aspecto principal de las intervenciones ha girado sobre la consistencia del Estado y su posible debilitamiento por las acciones de quienes lo gobiernan.

El discurso del delegado del Gobierno ha sido seguido por distintos cargos públicos y personalidades de sociedad aragonesa, como el propio Azcón, la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca; la Justicia de Aragón, Concepción Gimeno; o el rector de la Universidad de Zaragoza, José Antonio Mayoral, entre otros, quienes han escuchado la lectura de varios artículos de la Carta Magna con los que se ha querido subrayar cuestiones como la igualdad, la vivienda, la defensa, la discapacidad y la seguridad.

Beltrán ha destacado que "sin un Estado fuerte no habría forma de prevenir, intervenir, rescatar y reconstruir una zona devastada". Si no hubiera Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado como la Guardia Civil y la Policía Nacional, sin el Ejército o la UME, para rescatar y ayudar a los ciudadanos, si no hubiera sanitarios y hospitales para atender a los heridos, si no hubiera profesionales reconstruyendo las infraestructuras para que llegue el personal que está trabajando en la zona, sin docentes abriendo las escuelas, si no hubiera decretos millonarios para ayudar a las personas afectadas, no sería posible recuperar la normalidad", ha enumerado.

El delegado ha recalcado la respuesta que necesita un país ante una tragedia como la vivida en el Levante o una situación de emergencia es "una enmienda a la totalidad a todos los que quieren un Estado débil y a los que hacen política para debilitarlo con recortes, con privatizaciones, abandonando lo público".

En este sentido, ha advertido de que la frase "solo el pueblo salva al pueblo" surgida de las quejas de los ciudadanos valencianos por la tardanza en la llegada de medios para asistir a la población "puede resultar peligrosa si se institucionaliza, se politiza y se utiliza para quitar el valor de lo público".

"Cuidar y defender nuestros servicios públicos es un deber de Estado. Y no hay mejor manera de hacerlo que financiándolos, tal como reza el artículo 31 de la Constitución, con un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad. Apoyar a lo público es apoyarnos a todos, es apoyar un sistema socialmente digno y justo que la igualdad de oportunidades. Quien salva al pueblo es un Estado fuerte", ha puntualizado.

En su discurso Fernando Beltrán ha insistido en el valor de los pactos inspirados en el espíritu de la Constitución. "No hay mayor fortaleza que llegar a acuerdos. No hay mejor política que la que prioriza el diálogo y la negociación. La Constitución de 1978 es un claro ejemplo. Vivimos en democracia gracias a que fuimos capaces de ceder, de pactar y de sumar. Cuarenta y seis años después debemos continuar esta senda porque seguimos enfrentándonos a grandes retos. No hay futuro que no pase por la concordia y el consenso", ha manifestado.

REFLEXIONAR

Por su parte, Azcón ha destacado el periodo de "estabilidad y prosperidad" abierto por la Constitución para Aragón y España, pero ha pedido reflexionar "si hoy la Constitución es más fuerte o más débil, si tiene más amenazas o tiene más pilares sobre los que sustentarse".

Al respecto, ha mencionado "por qué un Fiscal General del Estado que tiene que ser independiente está imputado, si es bueno o malo que el Gobierno de España ataque a los jueces, si los casos de corrupción tienen que tener o no consecuencias en la vida política de este país y si los indultos o la amnistía, que rompen la igualdad de todos los españoles nos benefician o nos perjudican", ha enumerado.

En declaraciones a los medios de comunicación, el presidente del Gobierno de Aragón ha opinado que "tenemos que preocuparnos por quién trabaja, quién se preocupa de fortalecer la Constitución y quién, con sus acciones en el día a día, está haciendo que la Carta Magna sea más débil de lo que era".