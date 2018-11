La despoblación y las trabas administrativas, principales preocupaciones del PSOE Alto Aragón

Publicado 18/11/2018 14:59:34 CET

HUESCA, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE Aragón, Javier Lambán, ha clausurado este domingo las XVI Jornadas 'Vilas del Turbón', que han contado con la participación de 200 alcaldes, concejales y militantes que han coincidido en que sus principales preocupaciones son la despoblación y las trabas administrativas llevar a cabo una gestión rápida y eficaz en los ayuntamientos.

Así lo ha indicado el secretario general del PSOE del Alto Aragón, Antonio Cosculluela, que ha estado acompañado de la secretaria de Organización de los socialistas altoaragoneses, Elisa Sancho, quien se ha referido a la importancia de 'deslegislar'. "No se nos tiene que ir la cabeza legislando y acotando, hay que revisar la legislación existente y adaptarla a los territorios y pequeños municipios", ha aseverado.

Sobre la despoblación ha hablado también Javier Lambán, para quien "la despoblación no es un fenómeno nuevo" y ha asegurado que "no hay ayuntamiento, diputación o Gobierno de Aragón que no haya fijado en el centro de sus políticas esta problemática". Lambán se ha mostrado preocupado por la falta de responsabilidad de algunos partidos políticos en España "en un momento crucial para nuestro país y para Europa".

El PSOE del Alto Aragón ha hecho un balance muy positivo de esta edición de las Jornadas 'Vilas del Turbón' y tanto Antonio Cosculluela como Elisa Sancho han coincidido en que la federación altoaragonesa ha salido reforzada.

"Los alcaldes, concejales y militantes han vuelto a renovar su compromiso de trabajo con el partido. Es muy importante seguir manteniendo vivo este tejido, sobre todo de cara a los próximos meses, con las elecciones municipales, autonómicas y europeas el próximo mes de mayo". El PSOE altoaragonés gobierna en 111 de los 202 municipios que componen la provincia.

Antes de finalizar las jornadas, ha tenido lugar la última mesa redonda, 'El papel de lo representativo y de lo reivindicativo frente a las políticas territoriales de los distintos gobiernos', en la que ha participado el presidente de la Diputación Provincial de Huesca, Miguel Gracia, poniendo el acento en la legislación, asegurando que "nosotros mismos nos hemos puesto ataduras normativas desde Madrid que dificultan la gestión de lo público".

RELACIONES

Por su parte, la secretaria territorial de Huesca de UGT Aragón, Rosa Serrano, ha apuntado que "se deben reforzar las relaciones entre las diferentes administraciones, desde las locales a las del Estado, pasando por las comunidades autónomas" y ha puesto de manifiesto la importancia de la llegada de Pedro Sánchez al Gobierno.

Según ha dicho, ahora "podemos recuperar derechos y el diálogo social", en un momento en el que "hay muchos temas sociales que urgen ser tratados: las personas, los salarios, las pensiones, el diálogo social, la igualdad".

Finalmente, el secretario general de UAGA, José Manuel Penella, se ha referido a los fondos públicos, que a su juicio "deben ir a las personas que no pueden acceder a los mercado. No podemos primar a las grandes corporaciones. Es la única manera de apostar por el territorio y por sus gentes".