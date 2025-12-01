La detección temprana de la infección VIH, clave para mejorar el tratamiento y evitar nuevas transmisiones

La directora general de Salud Pública, Nuria Gayán, en la celebración esta mañana del Día Mundial de la lucha contra el sida - GOBIERNO DE ARAGÓN

La directora general de Salud Pública del Gobierno de Aragón, Nuria Gayán, ha insistido este lunes, 1 de diciembre, en la importancia del diagnóstico precoz de la infección por VIH, ya que ello permite iniciar de forma temprana el tratamiento, lo que aumenta su eficacia, mejor calidad de vida para el paciente y evitar nuevas transmisiones. Con un tratamiento antirretroviral, cuando el virus es indetectable también resulta intransmisible.

Gayán ha participado en el acto conmemorativo del Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, organizado por el Ayuntamiento de Zaragoza, el Gobierno de Aragón y diversas entidades sociales.

El Ayuntamiento de Zaragoza, el Gobierno de Aragón y las entidades que trabajan por la erradicación del VIH han conmemorado hoy este día con un simbólico acto en el Parque Bruil, junto a la placa que hace unos años fue instalada por el Consistorio con este motivo.

La consejera de Políticas Sociales, Marian Orós, ha asistido al acto, que ha contado con la actuación del grupo de teatro social Caídos del Zielo.

En esta ocasión, la lectura del manifiesto ha corrido a cargo de la entidad Mucha VIHda, en representación de las diversas asociaciones participantes.

Uno de los principales retos para la salud pública continúa siendo el diagnóstico tardío: el pasado año, este indicador alcanzó el 51,4% de los nuevos diagnósticos.

El Departamento de Sanidad trabaja conjuntamente con el Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud en la elaboración de la Estrategia Integral frente al VIH y las Infecciones de Transmisión Sexual de Aragón, cuyos trabajos acaban de iniciarse.

Este plan establecerá las líneas de actuación para los próximos años, recogiendo iniciativas ya en marcha y potenciando otras consideradas prioritarias, como la prevención y el diagnóstico precoz, el abordaje del tratamiento temprano, el programa "Deja tu huella" y, también, la atención a la cronicidad de las personas con VIH, que presentan un perfil de edad más avanzada y pluripatologías asociadas.

Además, mañana martes día 2 de diciembre se celebrará la jornada "VIH hoy: avances y desafíos", organizada en colaboración con el Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud. El encuentro tiene lugar en el salón de actos del CIBA, detrás del Hospital Clínico, y podrá seguirse también vía streaming.

La jornada está dirigida tanto a profesionales sanitarios como no sanitarios, y se plantea como un espacio para actualizar conocimientos, compartir experiencias y reforzar la respuesta al VIH de forma inclusiva, humana y libre de estigma.