El Día del Pilar también se celebra en el cupón de la ONCE del 12 de octubre

Presentación del cupón de la ONCE del 12 de octubre, en honor a las fiestas de Nuestra Señora del Pilar - DANI MARCOS

ZARAGOZA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Día del Pilar protagoniza, un año más, el cupón de la ONCE del lunes 12 de octubre. Cinco millones de cupones difundirán esta fiesta que zaragozanos y zaragozanas disfrutan en compañía de un buen número de visitantes.

La consejera municipal de Políticas Sociales y concejala delegada de lgualdad del Ayuntamiento de Zaragoza, Marian Oros; y la delegada de la ONCE en Aragón, Raquel Pérez; acompañadas del presidente del Consejo Territorial de la ONCE en Aragón, José Luis Catalán, han presentado este cupón, que se une al ambiente festivo de la ciudad.

El Cupón Diario de la ONCE pone en juego un premio de 500.000 euros al número más la serie y 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras del número premiado.

Además, 450 premios de 250 euros a las cuatro primeras cifras y otros 450 premios a las cuatro últimas; 9.000 premios de 25 euros en el caso de tres últimas o tres primeras; y lo mismo para las dos primeras y últimas (6 euros) y reintegro de 2 euros a la primera o la última cifra del número premiado.

Los cupones de la ONCE se comercializan por los más de 21.300 vendedores y vendedoras de la Organización. Además, se pueden adquirir desde 'www.juegosonce.es' y en establecimientos colaboradores autorizados

ALEGRÍA Y COLOR

Las Fiestas del Pilar muestran una Zaragoza llena de alegría, llena de colores procedentes de los trajes regionales y de las flores que forman el manto de la Virgen del Pilar, patrona de Zaragoza, en el acto de la ofrenda floral, uno de los más emotivos.

La imagen de la Virgen del Pilar, que se venera en la Catedral Basílica a la que da nombre, es una talla realizada en madera dorada, de 38 centímetros de altura. Descansa sobre una columna de jaspe, forrada de bronce y plata y cubierta, a su vez, por un manto hasta los pies de la imagen, a excepción de los días 2, 12 y 20 de cada mes, en que aparece la columna visible en toda su superficie. La Virgen está coronada, y sostiene al Niño Jesús en su mano izquierda.

La Basílica del Pilar es el icono de la ciudad de Zaragoza. Ostenta el título de Catedral desde el año 1676 y de Basílica desde 1948, por ello se llama Catedral Basílica del Nuestra Señora del Pilar. Miles de personas la visitan a lo largo de todo el año y especialmente cuando la ciudad celebra las fiestas en honor a su patrona.