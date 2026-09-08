La Diputación de Huesca actuará de emergencias en las carreteras afectadas por el incendio de las Peñas de Riglos - DIPUTACIÓN DE HUESCA

HUESCA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial de Huesca (DPH) va a acometer varias actuaciones de emergencia en las carreteras que se han visto afectadas tanto por el propio incendio de las Peñas de Riglos, como por el tránsito de maquinaria pesada que actuó en las labores de extinción y formación de cortafuegos.

Este es el caso, entre otros, del acceso a Centenero donde el paso de camiones y maquinaria ha producido daños en el pavimento, cunetas y taludes. En esa carretera la actuación consistirá en la reposición del pavimento en una longitud de 1.850 metros y de tres metros de anchura. Además se reconstruirán unos 100 metros de cuneta y se reperfilarán los taludes.

En cuanto al acceso a Osia, debido a la estrechez de la obra de drenaje, fue necesario doblar las barreras metálicas de la margen derecha para que pudiera transitar la maquinaria pesada. Para evitar que esta situación pueda volver a repetirse, la Diputación va a prolongar la obra de drenaje, rectificará la alineación de la calzada, repondrá las barreras metálicas en ambas márgenes y acometerá la limpieza del cauce.

La Diputación de Huesca va a actuar también en el acceso a Botaya desde la A-1603. Todo el trazado, con laderas con mucha pendiente, se ha visto afectado por el incendio que quemó toda la vegetación de forma que ha dejado visibles los grandes desniveles dejando una sensación de inseguridad importante.

Además, las llamas fundieron los pictogramas de la señalización vertical que ha perdido su funcionalidad. Para subsanar estos problemas se van a instalar nuevos sistema de contención --tipo bionda-- en aquellas márgenes donde exista riesgo de caída y se va a reponer toda la señalización vertical.

Por último, en el acceso a Alastuey desde la N-240, hay daños similares a los de Botaya por lo que también se van a proteger las márgenes con biondas y se repondrá la señalización vertical.

Además, el paso de vehículo pesados provocaba un descalce de la carretera que precisa ejecutar un muro de escollera de 10 metros de longitud y cuatro de altura. También se realizarán tramos de cuneta revestida en los puntos de mayor pendiente.