La Diputación de Huesca ayuda a la reconstrucción de un guardería social en Torrent (Valencia) arrasada por la DANA

El presidente de la DPH, Isaac Claver, ha destacado que esta iniciativa "simboliza la solidaridad del Alto Aragón con las familias que lo perdieron todo. - DIPUTACIÓN DE HUESCA

HUESCA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Huesca (DPH) ha anunciado el proyecto que materializará próximamente para ayudar en la reconstrucción de las zonas más afectadas por la DANA de 2024 en la Comunidad Valenciana, mediante una aportación de 227.077 euros a la asociación Nova Vid y que permitirá reconstruir la guardería social en uno de los barrios más afectados de Torrent, el barrio del Xenillet.

El presidente de la DPH, Isaac Claver, ha destacado que esta iniciativa "simboliza la solidaridad del Alto Aragón con las familias que lo perdieron todo. Casi un año después de la tragedia, no nos olvidamos de todo lo que han sufrido, y tras un tiempo analizando y valorando cuál sería la mejor opción para ayudarles, hoy hemos materializado nuestra ayuda".

Según ha señalado, "es un proyecto precioso, cargado de sentido y de humanidad, que representa lo mejor que puede hacer una institución pública como la nuestra: estar cerca de las personas, tender la mano, dar soluciones y ayudar a reconstruir vidas".

La actuación se enmarca en el compromiso asumido por el presidente, a finales de 2024, de destinar un euro por cada habitante de la provincia a un proyecto de reconstrucción vinculado a los daños provocados por la DANA. "Nos comprometimos a que esa ayuda llegara a un proyecto concreto, útil y que ayudara a los que más han sufrido, y hoy cumplimos con esa palabra", ha afirmado Claver.

El nuevo centro infantil se edificará en un terreno no inundable, cercano a una escuela de Primaria y a las nuevas viviendas que se van a levantar. Estará gestionado por la Asociación Nova Vida, entidad que completará la financiación con fondos propios, ayudas y donaciones. Su presidente, Javier Nogueras, ha mostrado a la DPH el proyecto que contempla módulos prefabricados climatizados y una zona de recreo, con el objetivo de que los niños y niñas de 0 a 3 años puedan retomar la actividad educativa en un entorno seguro y adecuado.

Durante la jornada de este jueves, una delegación de la Diputación de Huesca se ha desplazado a Valencia para mantener reuniones con la Diputación de Valencia, el Ayuntamiento de Torrent y la Asociación Nova Vida, y conocer de primera mano los detalles del proyecto. Así, Claver se ha reunido tanto con el presidente de la Diputación de Valencia, Vicente Mompó, la diputada de Bienestar Social, Inmaculada González y con la diputada provincial y alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, además de la concejala del área social, Amparo Chust.

Con esta actuación, la DPH reafirma su compromiso con los valores de solidaridad, cooperación y responsabilidad social que caracterizan al territorio altoaragonés y a sus instituciones.