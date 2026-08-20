La Diputación de Huesca comparte el alivio de los afectados por el incendio de Riglos (Huesca) tras su regreso a casa

El presidente de la DPH, Isaac Claver, ha visitado la localidad de Centenero. - DPH.

HUESCA 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los vecinos de Ena, Centenero y Botaya han podido regresar este jueves a sus casas, tras autorizarlo el Gobierno de Aragón y después de quedar estabilizado el incendio forestal de Las Peñas de Riglos. Son más de 100 personas que se suman a los 583 vecinos de otros 13 núcleos que ya pudieron volver a sus hogares durante la jornada del miércoles, mientras permanecen pendientes de realojo Santa Cruz de la Serós, Atarés y Binacua, han señalado desde la DPH en una nota de prensa.

"La vuelta pone fin a varios días de incertidumbre en los que la Diputación Provincial de Huesca ha querido permanecer cerca de los habitantes de las 19 localidades afectadas", han indicado.

En una visita realizada esta semana a los vecinos de Centenero, el presidente de la Diputación, Isaac Claver, y el consejero de Interior del Gobierno de Aragón, Roberto Bermúdez de Castro, junto a Jorge Crespo, jefe del Servicio de Seguridad y Protección Civil, han podido conocer directamente su situación y trasladarles su apoyo.

Claver ha querido agradecer "el enorme esfuerzo de todos y cada uno de los profesionales que han trabajado durante estos intensos días, tanto en primera línea frente al fuego como atendiendo, alojando y acompañando a las personas que tuvieron que abandonar sus casas".

El presidente provincial ha extendido ese reconocimiento a los vecinos y voluntarios de la zona: "En los momentos más difíciles hemos visto una vez más una respuesta extraordinaria de nuestros pueblos, con agricultores, vecinos y voluntarios que no dudaron en salir con sus tractores y sus propias herramientas para abrir cortafuegos y ayudar allí donde hacía falta. Esa solidaridad también ha sido fundamental".

En el encuentro han participado también efectivos de los Bomberos de la Diputación de Huesca, que han recibido el agradecimiento de los vecinos por el trabajo realizado. A lo largo de estos diez días, los bomberos provinciales han centrado buena parte de su labor en proteger a las personas y los núcleos de población amenazados por las llamas, especialmente en la interfaz urbano-forestal, dentro del dispositivo conjunto desplegado junto a los Bomberos de los ayuntamientos de Huesca y Zaragoza y de la Diputación Provincial de Zaragoza.

La estabilización del fuego ha permitido iniciar la desescalada de algunos de los medios movilizados, aunque parte del operativo continúa sobre el terreno desarrollando labores de extinción y vigilancia.