La Diputación de Huesca ofrece a los bomberos reducir horas de trabajo e incrementar su categoría

Comisión negociadora entre la DPH y el comité de huelga de los bomberos

HUESCA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial de Huesca (DPH) ha vuelto a proponer al comité de huelga de los bomberos una propuesta de mejora de las condiciones laborales para toda la plantilla como reducir horas de trabajo e incrementar su categoría, además de aumentar incremento del importe que cobran por las guardias de refuerzo, pero la reunión ha terminado sin acuerdo.

El diputado delegado de Bomberos, Javier Catalán, ha señalado tras el encuentro que han acudido a la negociación con la "intención sincera de cerrar acuerdos", y ha subrayado que la propuesta que han presentado incorpora "mejoras claras en sus principales reivindicaciones".

Supone, además, un "notable" esfuerzo económico para la institución y abre la puerta a estudiar una reorganización y ampliación del servicio; por lo que ha reconocido "no comprender su postura".

LA PROPUESTA DE LA DPH

La propuesta presentada por la Comisión Negociadora designada por la Diputación Provincial de Huesca incluye un aumento del complemento de destino; aumentar la categoría a toda la plantilla, pasando de 16 a 19 a los bomberos y de 18 a 20 a los oficiales con arreglo a la cadena de mando existente en el servicio.

Otra medida es reducir tres guardias estipuladas en los próximos tres años, lo que significaría 72 horas menos al año; una a partir del 1 de enero de 2026, y la otras dos en 2027. Se trata de la misma propuesta que en términos iguales hacían hace un año los sindicatos CSIF y SPBA-CSL, y que "ahora no aceptan", han reprochado.

La tercera propuesta es incrementar en un 20 por ciento el importe en concepto de guardias voluntarias de refuerzo, pasando los bomberos de 488,98 euros un turno de 24 horas ordinario a 586,78 euros; los oficiales de 527,70 a 633,24 euros y los jefes de intervención de 606,23 a 727,47 euros.

Asimismo, la institución altoaragonesa ha expuesto el compromiso de reorganización y ampliación del servicio en función de la estructura actual de parques, la plantilla y las nuevas condiciones laborales. Todo ello en coordinación con el Gobierno de Aragón para la constitución del futuro consorcio autonómico.