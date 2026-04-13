La Diputación de Zaragoza impulsa la conciliación familiar con una nueva línea de ayudas de 400.000 euros

Los ayuntamientos de la provincia, excepto el de Zaragoza capital, podrán ser beneficiarios de esta línea de ayudas que busca promover la conciliación familiar y el plazo para solicitarlas finaliza el 30 de abril - DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ZARAGOZA

ZARAGOZA 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Zaragoza (DPZ) ha puesto en marcha una nueva convocatoria de subvenciones dotada con 400.000 euros destinada a promover la conciliación de la vida familiar en los municipios de la provincia. La iniciativa está dirigida a los ayuntamientos --excepto el de Zaragoza capital--, que podrán presentar sus solicitudes hasta el próximo 30 de abril.

La convocatoria, ya publicada en el Boletín Oficial de la Provincia, busca facilitar que las entidades locales organicen actividades de ocio y tiempo libre para niños y jóvenes durante los periodos no escolares, contribuyendo así a que las familias puedan compatibilizar sus responsabilidades laborales y personales, especialmente en el medio rural.

La diputada delegada de Igualdad de la DPZ, Manuela Berges, ha subrayado que estas ayudas responden a "necesidades reales de las familias" y refuerzan el compromiso institucional con la conciliación. "Se trata de facilitar el equilibrio entre la vida laboral y personal, especialmente en aquellos municipios donde las opciones de apoyo son más limitadas", ha señalado.

APOYO DIRECTO A LOS MUNICIPIOS Y A LAS FAMILIAS

El programa se articula como una herramienta de apoyo directo a los ayuntamientos, que serán los encargados de diseñar y ejecutar las actividades dirigidas a menores mientras sus progenitores trabajan. Según ha destacado Berges, esta línea de ayudas forma parte de una estrategia más amplia orientada a mejorar la calidad de vida en el territorio.

"Desde la Diputación apostamos por políticas útiles, cercanas y adaptadas al territorio, que contribuyan a fijar población y mejorar la calidad de vida de sus habitantes", ha afirmado. En este sentido, ha incidido en que este tipo de iniciativas no solo benefician a las familias, sino que también refuerzan la cohesión social en los municipios.

La diputada ha resaltado el impacto de estas actividades en el día a día de las familias: "No solo garantizan un entorno seguro y educativo para los menores, sino que también suponen un alivio para muchas familias que encuentran dificultades para compatibilizar horarios laborales y responsabilidades de cuidado".

ACTIVIDADES EDUCATIVAS, LÚDICAS Y FLEXIBLES

Las subvenciones permitirán financiar una amplia variedad de propuestas, como colonias urbanas, campamentos diurnos, cursos formativos o actividades recreativas. Todas ellas deberán tener como objetivo el entretenimiento y la ocupación del tiempo libre de niños y jóvenes, aunque también podrán incorporar un componente educativo.

Entre las opciones contempladas se incluyen talleres de idiomas, música o actividades deportivas, así como iniciativas culturales y tecnológicas. Además, las actividades podrán desarrollarse tanto en espacios públicos como privados, y podrán incluir servicios de desayuno o almuerzo en función del horario.

Las bases establecen que no se permitirá la pernocta, pero sí una gran flexibilidad en cuanto a la duración y organización de las jornadas, que podrán realizarse de forma continuada o en días alternos.

Cada ayuntamiento podrá solicitar ayudas para varias actividades, aunque la cuantía máxima por entidad no podrá superar los 10.000 euros. Las iniciativas deberán desarrollarse entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2026, y el plazo para su justificación finalizará el 31 de marzo de 2027.

UN PROGRAMA CONSOLIDADO EN LA PROVINCIA

Esta línea de subvenciones se ha consolidado en los últimos años como una herramienta clave para el impulso de la conciliación en el ámbito rural. En la convocatoria anterior, la DPZ destinó también 400.000 euros que permitieron financiar actividades en 168 municipios de la provincia.

Entre las iniciativas desarrolladas destacan escuelas de verano, campus deportivos y tecnológicos, servicios de ludoteca, talleres creativos o actividades culturales adaptadas a distintas edades. Propuestas que han contribuido a dinamizar la vida local y a ofrecer alternativas de ocio educativo durante los periodos no lectivos.

Con esta nueva convocatoria, la Diputación de Zaragoza refuerza su apuesta por políticas públicas que atienden las necesidades cotidianas de las familias y que, al mismo tiempo, contribuyen a hacer del medio rural un entorno más habitable, atractivo y sostenible.