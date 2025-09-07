El director gerente de Walqa, Carlos Ortas, expone en las Cortes las líneas de actuación y perspectivas del Parque

ZARAGOZA 7 Sep. (EUROPA PRESS) -
La Comisión Institucional y de Desarrollo Estatutario de la Cámara autonómica acoge este lunes 8 de septiembre, a partir de las 10.30 horas, la intervención del director gerente del Parque Tecnológico Walqa, Carlos Ortas, quien informará sobre las líneas de actuación a seguir en la Dirección del Parque Tecnológico, a petición del Gobierno autonómico.
Ortas, exdiputado de las Cortes, dará cuenta de la situación de Walqa, que en el último año y medio ha incorporado 19 empresas, pasando de 47 a 66, con más de 700 trabajadores, así como de las perspectivas ante el desembarco de AWS.
A continuación, después de la comparecencia de Ortas, los miembros de la Comisión debatirán y votarán una proposición no de ley del PSOE sobre la protección de los aragoneses ante los fraudes provocados por falsas inversiones en criptomonedas.
En última instancia, la Mesa ampliada de la Comisión se reunirá para planificar futuras actividades de la misma.