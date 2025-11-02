Directora general de Calidad y Seguridad Alimentaria, María Aitziber, aborda la crisis derivada de la dermatosis nodular

ZARAGOZA 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Agricultura, Ganadería y Alimentación acoge este lunes, a partir de las 15.00 horas, la comparecencia de la directora general de Calidad y Seguridad Alimentaria, María Aitziber, para informar sobre la situación de la enfermedad Dermatosis Nodular Contagiosa, de la previsión de su evolución futura y de las actuaciones del Gobierno de Aragón al respecto, a petición de Vox.

Una enfermedad que ha llevado al Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación de Javier Rincón a poner en marcha una campaña de vacunación preventiva para la que se dispondrá de 80.000 dosis, de las que 30.000 ya han llegado y se comienzan a administrar este mismo lunes.

La confirmación de la aparición de esta enfermedad en la Comunidad ha llevado al Gobierno de Aragón a establecer una serie de restricciones --prohibición de la presencia de animales en cualquier evento-- de las que finalmente han quedado fuera los espectáculos taurinos, que en todo caso deben someterse a estrictas medidas sanitarias que llevan, por ejemplo, a que no puedan coincidir dos ganaderías en un mismo evento taurino.

Después de la intervención de la directora, los miembros del órgano sectorial debatirán y votarán una proposición no de ley, presentada por el PSOE, para solicitar "convocar en este año 2025 las ayudas para el fomento y promoción de la venta local de productos agroalimentarios y la mejora de la convocatoria para los años posteriores".

Desde el PP, propondrán una iniciativa relativa a incrementar "en la propuesta de presupuestos para el año 2026 la partida dirigida al financiamiento de la contratación de seguros agrarios por parte de los agricultores y ganaderos aragoneses".

En última instancia, la Mesa ampliada de Agricultura se reunirá para planificar futuras actividades de la Comisión.