El dispositivo INFOAR refuerza la lucha contra los incendios forestales con una unidad de drones

Dron del dispositivo INFOAR con cámara térmica infrarroja adquirido recientemente. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 13 May. (EUROPA PRESS) -

El dispositivo para la prevención y extinción de incendios forestales del Gobierno de Aragón (INFOAR) da un paso significativo en la modernización de sus capacidades operativas con la incorporación de una unidad de drones equipada con dos aeronaves no tripuladas. Supone un avance claro en la capacidad de análisis durante el incendio, en la reducción de la incertidumbre durante las operaciones y en la mejora de la seguridad del conjunto del dispositivo.

La unidad está compuesta por 16 profesionales entre agentes para la protección de la naturaleza (APNs) y técnicos de los servicios provinciales de Medio Ambiente y Turismo, de la Dirección General de Gestión Forestal y de la empresa pública Sarga. La nueva unidad de drones del dispositivo INFOAR está integrada en la Operadora de Emergencias de Aragón (ODEAR), lo que permite su plena coordinación dentro del sistema autonómico de emergencias.

Además, miembros del equipo han recibido formación específica en seguridad a través de la UNED y mantienen colaboración con el equipo PEGASO de la Guardia Civil de Teruel, especializado en operaciones con drones.

De forma experimental, la unidad ha iniciado ya su fase operativa con distintas actuaciones en el territorio aragonés. Entre ellas destaca su participación en la quema prescrita de Cella (Teruel) a finales de febrero, el análisis del área afectada por el incendio de Corbalán (Teruel) y la inspección de infraestructuras forestales en Tabuenca (Zaragoza).

Más allá del ámbito estrictamente vinculado a los incendios forestales, el dron ha sido empleado recientemente en la comarca de la Comunidad de Calatayud en tareas de apoyo a la gestión de la biodiversidad. Gracias a su potente capacidad de zoom, se han inspeccionado nidos de aves rapaces protegidas con el objetivo de evaluar su capacidad reproductora sin generar afecciones sobre las especies. Estas actuaciones se han llevado a cabo por personal técnico de la Dirección General de Gestión Forestal junto a APNs.

Desde el punto de vista técnico, el uso de sistemas aéreos no tripulados supone una mejora sustancial en la vigilancia y análisis del comportamiento del fuego, especialmente en fases críticas como la liquidación. Los drones facilitan observar con precisión zonas inaccesibles desde tierra y, entre otras funciones, detectar reactivaciones.

El equipo opera actualmente con dos drones, uno de ellos de reciente adquisición. Ambos cuentan con sistemas de georreferenciación, y el segundo incorpora además cámara térmica infrarroja, lo que amplía de forma significativa sus capacidades de análisis en incendios forestales.

Asimismo, se han adquirido baterías adicionales con el objetivo de aumentar la autonomía de vuelo y mejorar la operatividad en intervenciones prolongadas.Las imágenes captadas se procesan posteriormente mediante software especializado, lo que permite generar información precisa para el análisis operativo. Gracias a esta tecnología, es posible localizar con exactitud puntos calientes, determinar su temperatura y situarlos sobre el terreno con precisión.

Esta información resulta clave para dirigir los trabajos de remate y consolidar la extinción con garantías técnicas, reduciendo el riesgo de reactivaciones.

La inversión total en la unidad de drones asciende aproximadamente a 15.000 euros. De esta cantidad, más de 12.800 euros corresponden al último dron adquirido, al software de procesamiento, baterías adicionales y otro equipamiento, financiados con fondos europeos del proyecto ALERT PYR, en el marco del programa POCTEFA.

Con la reciente unidad de drones se amplía la capacidad de análisis del operativo, aportando una visión aérea continua y objetiva que mejora la toma de decisiones en tiempo real y optimiza la intervención de bomberos forestales, APNs y personal técnico.

APLICACIONES SOBRE EL TERRENO

El uso de drones en el marco del INFOAR no se limita a la fase de extinción. Su versatilidad permite realizar un seguimiento detallado de los trabajos post-incendio, evaluando la evolución del terreno afectado y verificando la eficacia de las labores de restauración.

También facilita el control del estado de infraestructuras de defensa frente a incendios, como pistas forestales o áreas de defensa, así como la supervisión de tratamientos selvícolas y el estado sanitario de las masas forestales.

Durante las emergencias, su capacidad para monitorizar perímetros en tiempo real y detectar puntos calientes resulta especialmente valiosa. A ello se suma su utilidad en la inspección de edificaciones e infraestructuras en el medio natural, así como en trabajos de fotogrametría que permiten generar modelos detallados del terreno para su análisis posterior.

De cara al futuro, se exploran nuevas aplicaciones como el transporte de material o avituallamiento en zonas de difícil acceso, lo que podría ampliar su papel dentro de la logística operativa en incendios forestales.